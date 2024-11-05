Скорпіонам можуть зробити боляче, а Стрільцям варто діяти розумно: гороскоп за картами Таро на 5 листопада 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 5 листопада 2024 року розповідає, що Овнам варто працювати над емоціями, а Близнятам потрібно потурбуватися про баланс.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 листопада 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева кубків"

Працюйте над своїми емоціями. У стосунках навчіться поважати партнера. На роботі опирайтеся проблемам.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка кубків"

Потрібно визначитися зі своїм вибором. У стосунках потрібно більше спілкуватися з партнером. А на роботі помізкуйте про запасний варіант.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Маг"

Потрібно потурбуватися про баланс. У стосунках потрібно розслабитися. А на роботі - рухатися до мети.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар кубків"

Оберігайте те, що вам дороге. У стосунках наважтеся на перший крок. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Хороший час для укладання угод. У стосунках рухайтеся назустріч партнеру. На роботі сміливо проявляйте ініціативу.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король кубків"

Працюйте над власним розвитком. У стосунках відкрийте своє серце. На роботі замисліться про підвищення.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все тече, все змінюється. У стосунках потрібно визначитися з головною метою. На роботі придумайте запасний план.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках дійте обережно. На роботі остерігайтеся ворогів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз мечів"

Розум - ось ваша основна зброя. У стосунках дійте розумно. На роботі проявіть професіоналізм.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз кубків"

Вас наповнюють почуття. Навчіться з ними поводитися. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі додайте емоцій.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка мечів"

Ви впадете, але підніметесь. У стосунках захищайте свою позицію. На роботі знайдіть однодумців.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Король пентаклів"

Працюйте на результат. У стосунках покажіть, що ви гідні довіри. На роботі уникайте викликів.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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