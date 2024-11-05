Скорпіонам можуть зробити боляче, а Стрільцям варто діяти розумно: гороскоп за картами Таро на 5 листопада 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 5 листопада 2024 року розповідає, що Овнам варто працювати над емоціями, а Близнятам потрібно потурбуватися про баланс.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 листопада 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Королева кубків"
Працюйте над своїми емоціями. У стосунках навчіться поважати партнера. На роботі опирайтеся проблемам.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Сімка кубків"
Потрібно визначитися зі своїм вибором. У стосунках потрібно більше спілкуватися з партнером. А на роботі помізкуйте про запасний варіант.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Маг"
Потрібно потурбуватися про баланс. У стосунках потрібно розслабитися. А на роботі - рухатися до мети.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Лицар кубків"
Оберігайте те, що вам дороге. У стосунках наважтеся на перший крок. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Хороший час для укладання угод. У стосунках рухайтеся назустріч партнеру. На роботі сміливо проявляйте ініціативу.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Король кубків"
Працюйте над власним розвитком. У стосунках відкрийте своє серце. На роботі замисліться про підвищення.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Все тече, все змінюється. У стосунках потрібно визначитися з головною метою. На роботі придумайте запасний план.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Шістка мечів"
Вам можуть зробити боляче. У стосунках дійте обережно. На роботі остерігайтеся ворогів.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Туз мечів"
Розум - ось ваша основна зброя. У стосунках дійте розумно. На роботі проявіть професіоналізм.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Туз кубків"
Вас наповнюють почуття. Навчіться з ними поводитися. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі додайте емоцій.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Десятка мечів"
Ви впадете, але підніметесь. У стосунках захищайте свою позицію. На роботі знайдіть однодумців.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Король пентаклів"
Працюйте на результат. У стосунках покажіть, що ви гідні довіри. На роботі уникайте викликів.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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