ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
730
Час на прочитання
3 хв

Скорпіонам варто попрощатися з минулим, а Козороги можуть знайти опору в досвіді: кельтський гороскоп дерев на 2 червня 2025 року

Гороскоп на 2 червня 2025 року: яку мудрість дарує кельтський гороскоп дерев кожному знакові зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Огамічний гороскоп дерев — це давня кельтська система, в основі якої лежить зв’язок між людиною та деревами як носіями сакральної сили. Кельти вірили, що кожна особистість народжується під захистом певного дерева, яке надає характеру свої риси й вказує напрямки розвитку. У сучасній інтерпретації огамічного гороскопа ми поєднуємо ритми природи, місячні цикли й символіку дерев, аби краще зрозуміти свій день. 2 червня — час, коли варто прислухатися до мудрості предків, бо природа говорить з нами мовою знаків.

У сучасному світі огам використовують у якості системи для ворожіння — кельтського гороскопа дерев.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Кельтський гороскоп дерев на 2 червня 2025 року

Овен (21 березня – 19 квітня) — "Береза" (Beith)
Овни сьогодні можуть відчути потяг до нового. "Береза" надихає вас на оновлення, втім, пам’ятайте: кожне нове починання вимагає чіткої мети. Не розпорошуйте сили, і день принесе відчуття внутрішнього очищення.

Телець (20 квітня – 20 травня) — "Дуб" (Duir)
Під покровом "Дуба" Тельці мають шанс проявити витримку в непростій ситуації. Навіть якщо здається, що ви в глухому куті — саме сьогоднішня наполегливість визначить успіх у найближчому майбутньому.

Близнюки (21 травня – 20 червня) — "Глід" (Huath)
"Глід" активізує внутрішні бар’єри — вам може хотітися втекти від зобов’язань. Але Близнюкам слід зосередитися на найважливішому і не піддаватися зовнішній суєті. День сприятливий для ментальної гігієни.

Рак (21 червня – 22 липня) — "Верба" (Saille)
"Верба" закликає до м’якої сили: замість боротьби — прийняття. Раки сьогодні зможуть гнучко відреагувати на емоційні виклики, якщо дозволять собі бути водночас уразливими й уважними до себе.

Лев (23 липня – 22 серпня) — "Ліщина" (Coll)
Леви можуть отримати важливу підказку або знак. Під впливом "Ліщини" інтуїція загострюється, а внутрішнє бачення стає яснішим. День відкриттів — якщо ви не боїтеся зазирнути в себе.

Діва (23 серпня – 22 вересня) — "Ясен" (Nuin)
Сьогодні "Ясен" надає Дівам здатність до ясного аналізу. Це слушний час, щоб впорядкувати справи й закласти структуру для реалізації давніх ідей. Уникайте дріб’язковості — бачте картину ширше.

Терези (23 вересня – 22 жовтня) — "Терен" (Straif)
"Терен" оголює місця напруги, і Терези можуть зіткнутися з внутрішнім конфліктом. Не відмовляйтеся від емоційної чесності — дискомфорт сьогодні стане точкою зростання.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) — "Бузина" (Ruis)
Під впливом "Бузини" Скорпіони проходять через очищення. Це ідеальний день, щоб попрощатися з минулим, яке заважає руху вперед. Очистіть свій простір — зовнішній і внутрішній.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня) — "Ялиця" (Ailm)
"Ялиця" дає Стрільцям вертикальну силу — потяг до ідеалів. Але сьогодні варто сфокусуватись не лише на прагненнях, а й на конкретних кроках. Ваше слово має силу — використайте його мудро.

Козоріг (22 грудня – 19 січня) — "Бук" (Fagus)
Козороги можуть знайти опору в досвіді. "Бук" вчить, що сила — у знанні, вже пережитому. Поверніться до колишнього проєкту чи ідеї: вона має шанс ожити й принести плоди.

Водолій (20 січня – 18 лютого) — "Плющ" (Gort)
"Плющ" наділяє Водоліїв гнучкістю й адаптивністю. Сьогодні варто зменшити опір зміні. Якщо ви дозволите собі текти — як вода — то несподівано опинитесь саме там, де вам потрібно бути.

Риби (19 лютого – 20 березня) — "Верба" (Saille)
Другий день поспіль "Верба" підтримує Риб. Це знак, що внутрішній рух ще не завершений. Пориньте глибше в себе, послухайте сни, запишіть думки — там ховається щось важливе.

День 2 червня — це своєрідне енергетичне перехрестя: дерева-покровителі відкривають доступ до давньої пам’яті. Прислухайтеся до природи, до внутрішнього голосу — і ви отримаєте відповіді, яких давно чекали.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie