Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Огамічний гороскоп дерев — це давня кельтська система, в основі якої лежить зв’язок між людиною та деревами як носіями сакральної сили. Кельти вірили, що кожна особистість народжується під захистом певного дерева, яке надає характеру свої риси й вказує напрямки розвитку. У сучасній інтерпретації огамічного гороскопа ми поєднуємо ритми природи, місячні цикли й символіку дерев, аби краще зрозуміти свій день. 2 червня — час, коли варто прислухатися до мудрості предків, бо природа говорить з нами мовою знаків.

У сучасному світі огам використовують у якості системи для ворожіння — кельтського гороскопа дерев.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

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Кельтський гороскоп дерев на 2 червня 2025 року

Овен (21 березня – 19 квітня) — "Береза" (Beith)

Овни сьогодні можуть відчути потяг до нового. "Береза" надихає вас на оновлення, втім, пам’ятайте: кожне нове починання вимагає чіткої мети. Не розпорошуйте сили, і день принесе відчуття внутрішнього очищення.

Телець (20 квітня – 20 травня) — "Дуб" (Duir)

Під покровом "Дуба" Тельці мають шанс проявити витримку в непростій ситуації. Навіть якщо здається, що ви в глухому куті — саме сьогоднішня наполегливість визначить успіх у найближчому майбутньому.

Близнюки (21 травня – 20 червня) — "Глід" (Huath)

"Глід" активізує внутрішні бар’єри — вам може хотітися втекти від зобов’язань. Але Близнюкам слід зосередитися на найважливішому і не піддаватися зовнішній суєті. День сприятливий для ментальної гігієни.

Рак (21 червня – 22 липня) — "Верба" (Saille)

"Верба" закликає до м’якої сили: замість боротьби — прийняття. Раки сьогодні зможуть гнучко відреагувати на емоційні виклики, якщо дозволять собі бути водночас уразливими й уважними до себе.

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Лев (23 липня – 22 серпня) — "Ліщина" (Coll)

Леви можуть отримати важливу підказку або знак. Під впливом "Ліщини" інтуїція загострюється, а внутрішнє бачення стає яснішим. День відкриттів — якщо ви не боїтеся зазирнути в себе.

Діва (23 серпня – 22 вересня) — "Ясен" (Nuin)

Сьогодні "Ясен" надає Дівам здатність до ясного аналізу. Це слушний час, щоб впорядкувати справи й закласти структуру для реалізації давніх ідей. Уникайте дріб’язковості — бачте картину ширше.

Терези (23 вересня – 22 жовтня) — "Терен" (Straif)

"Терен" оголює місця напруги, і Терези можуть зіткнутися з внутрішнім конфліктом. Не відмовляйтеся від емоційної чесності — дискомфорт сьогодні стане точкою зростання.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) — "Бузина" (Ruis)

Під впливом "Бузини" Скорпіони проходять через очищення. Це ідеальний день, щоб попрощатися з минулим, яке заважає руху вперед. Очистіть свій простір — зовнішній і внутрішній.

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Стрілець (22 листопада – 21 грудня) — "Ялиця" (Ailm)

"Ялиця" дає Стрільцям вертикальну силу — потяг до ідеалів. Але сьогодні варто сфокусуватись не лише на прагненнях, а й на конкретних кроках. Ваше слово має силу — використайте його мудро.

Козоріг (22 грудня – 19 січня) — "Бук" (Fagus)

Козороги можуть знайти опору в досвіді. "Бук" вчить, що сила — у знанні, вже пережитому. Поверніться до колишнього проєкту чи ідеї: вона має шанс ожити й принести плоди.

Водолій (20 січня – 18 лютого) — "Плющ" (Gort)

"Плющ" наділяє Водоліїв гнучкістю й адаптивністю. Сьогодні варто зменшити опір зміні. Якщо ви дозволите собі текти — як вода — то несподівано опинитесь саме там, де вам потрібно бути.

Риби (19 лютого – 20 березня) — "Верба" (Saille)

Другий день поспіль "Верба" підтримує Риб. Це знак, що внутрішній рух ще не завершений. Пориньте глибше в себе, послухайте сни, запишіть думки — там ховається щось важливе.

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День 2 червня — це своєрідне енергетичне перехрестя: дерева-покровителі відкривають доступ до давньої пам’яті. Прислухайтеся до природи, до внутрішнього голосу — і ви отримаєте відповіді, яких давно чекали.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.