Скорпіонам варто святкувати маленькі перемоги, а на Стрільців очікують зміни: гороскоп за картами Таро на 25 червня 2024 року

Карти Таро дозволяють пізнати більше.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 червня 2024 року розповідає, що Ракам потрібно чимало досягнути, а Дівам - довіряти своїй інтуїції.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Туз мечів"
Інтелект - ось ваша основа зброя. У стосунках не робіть боляче другій половинці. На роботі сміливо просувайтеся вперед.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Туз кубків"
Наповнюйтеся любов'ю. У стосунках долайте перепони. На роботі активно захищайте свою позицію.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Десятка мечів"
Вас очікують випробування. На роботі будуть нові виклики, а в стосунках - випробування.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Король пентаклів"
Досягайте свого за всяку ціну. У стосунках проявіть лідерські якості. А на роботі - професіоналізм.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Паж пентаклів"
У вас є шанс почати з початку. На роботі запропонуйте новий проєкт. А у стосунках обирайте гідного партнера.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Верховна жриця"
Довіряйте своїй інтуїції. У стосунках працюйте над почуттями. На роботі уникайте проблем.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Вміло балансуйте й у вас все вийде. На роботі не варто сумніватися у своїх можливостях. У стосунках зрозумійте, чого ви хочете насправді.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "'Трійка кубків"
Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках вирушайте на побачення. А на роботі заплануйте невеличкий корпоратив.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Смерть"
Незабаром настануть зміни. У стосунках буде важко. А на роботі потурбуйтеся про запасний план.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Король жезлів"
Проявіть свою силу. У стосунках продемонструйте характер, а на роботі - професіоналізм.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте свій талант в землю. На роботі краще перепочити. У стосунках замисліться над їх сенсом.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Потрібно заощаджувати. У стосунках пройдіть тест на фінансові можливості. На роботі оберіть амбітну ціль.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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