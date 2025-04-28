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Скорпіонам варто зануритися у почуття, а Рибам час проявити вогонь: гороскоп за картами Таро на 28 квітня 2025 року
Карти Таро дозволяють впевненіше рухатися вперед.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 квітня 2025 року розповідає, що Ракам треба продемонструвати характер, а Левам потрібно більше співпрацювати з людьми.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 квітня 2025 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня–20 квітня)
Карта дня “Сімка кубків”
Обирайте щось одне. У стосунках не варто розриватися між коханими. На роботі оберіть лише одну ціль і вирушайте до неї.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня–21 травня)
Карта дня “Четвірка мечів”
Заспокойтеся. Нині час перепочити. У стосунках замисліться над їх продовженням. На роботі заплануйте відпустку.
БЛИЗНЯТА (22 травня–21 червня)
Карта дня “Король кубків”
Прислухайтеся до порад мудрого чоловіка. У стосунках ви здатні на більше. На роботі шукайте однодумців.
РАК (22 червня–22 липня)
Карта дня “Сила”
Продемонструйте характер. У коханні покажіть партнерові чи партнерці вашу силу. Дійте активно на роботі.
ЛЕВ (23 липня–23 серпня)
Карта дня “Четвірка жезлів”
Потрібно більше співпрацювати з людьми. У стосунках рухайтеся одне до одного. На роботі розпочніть новий етап.
ДІВА (24 серпня–23 вересня)
Карта дня “Двійка кубків”
Пам'ятайте про те, що стосунки - це не лише секс. Додайте більше дружби до вашої любові. На роботі спробуйте знайти справжніх друзів.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Десятка кубків"
Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках рухайтеся разом до обраної мети. На роботі не буде перешкод.
СКОРПІОН (23 жовтня–22 листопада)
Карта дня “Закохані”
Зануртеся у почуття. У коханні розкрийте ваше серце навстіж. На роботі доведеться зіткнутися з певним вибором.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада–22 грудня)
Карта дня “Двійка мечів”
Буде боляче. Потрібно зціпити зуби. У стосунках захищайте свої позиції. На роботі відстоюйте своє.
КОЗОРІГ (23 грудня–20 січня)
Карта дня “Сімка жезлів”
Боріться і перемагайте. У стосунках покажіть, хто в них головний. У робочих питаннях захищайте справу, яку робите.
ВОДОЛІЙ (21 січня–20 лютого)
Карта дня “Дурень”
Рухайтеся вперед. Не бійтеся у стосунках починати щось нове, а на роботі — діяти нестандартно.
РИБИ (21 лютого–20 березня)
Карта дня “Королева жезлів”
Час проявити вогонь. У коханні розкрийте свій потенціал. На роботі варто поводитися динамічніше.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро “Маг”.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.