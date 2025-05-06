Скорпіонам варто змінити курс, а Водоліям варто довіритися потоку: астрологічний прогноз на рунах на 6 травня 2025 року

Руни / © ТСН

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Руни — це не просто давні знаки, які використовували для письма. У сучасній езотериці вони слугують потужними інструментами для передбачення майбутнього та глибинної саморефлексії. Кожна руна має свою енергію, і коли ми співвідносимо її зі знаком Зодіаку, можемо отримати підказки про ключові події дня. Прогноз на 6 травня 2025 року допоможе зорієнтуватися в енергіях, які варто використати або обережно обійти.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня)

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Руна дня: «Тейваз»

Сила волі, рішучість та справедливість — ваші союзники. Сьогодні ви маєте шанс виграти важливу битву, якщо діятимете чесно і цілеспрямовано.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Руна дня: «Ґебо»

Очікуйте приємного обміну — як енергетичного, так і матеріального. У партнерстві відкриються нові перспективи, якщо будете відкриті до взаємності.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Руна дня: «Ансуз»

Слова мають силу. Сьогодні все залежить від того, як ви висловлюєтесь. Уникайте пліток і шукайте істинний сенс у діалогах — з собою і з іншими.

Рак (21 червня – 22 липня)

Руна дня: «Пертро»

День загадок і прихованих знаків. Інтуїція сьогодні сильніша за логіку. Внутрішнє відчуття підкаже більше, ніж будь-які поради.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна дня: «Соуло»

Яскравість, натхнення та воля до перемоги — ваші рушії. Прийшов час заявити про себе і не стримувати світло, яке ви несете.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна дня: «Іса»

Застій — це не поразка, а пауза для перезавантаження. Не варто квапити події, дайте простору тиші та внутрішньому порядку.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна дня: «Манназ»

Людські стосунки вийдуть на передній план. Сьогодні варто подумати про роль у колективі та власну ідентичність серед інших.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна дня: «Наутиз»

Стихія обмежень дає шанс змінити курс. Уникайте конфліктів, але не ігноруйте те, що вимагає вашої уваги. Вчіться на труднощах.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна дня: «Еваз»

Рух — це життя. Але не хаотичний, а усвідомлений. Сьогодні вдалі поїздки, зміни в роботі або новий підхід у стосунках принесуть результат.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна дня: «Одал»

Питання дому, спадку, роду чи внутрішнього коріння стануть головними. День для переосмислення традицій та укріплення основ.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна дня: «Лагуз»

Довіртесь потоку. Не все можна контролювати, але інтуїція і жіноча мудрість (незалежно від статі) сьогодні допоможуть знайти гармонію.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня: «Інгуз»

Внутрішнє зростання потребує часу. Сьогодні варто приділити увагу собі, завершити старе і дозріти до нового. Не квапте розвиток — плоди визріють вчасно.

6 травня — день, коли руни закликають до внутрішньої чесності, усвідомленого спілкування та поваги до циклів життя. Деяким знакам відкриється шлях до прориву, іншим — можливість зупинки для переосмислення. Прислухайтесь до підказок — і день принесе потрібне саме вам.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли таропрогноз на травень 2025 року — що карти нам віщують.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.