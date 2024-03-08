Скорпіонам варто знайти свій ресурс, а Терезам потрібно захистити свої почуття: гороскоп за картами Таро на 8 березня 2024 року

Карти Таро допомагають краще себе зрозуміти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 8 березня 2024 року розповідає, що Тільцям варто шукати нові можливості, а Близнятам - працювати над своїми цілями.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 8 березня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Паж жезлів"
Вам потрібні нові перемоги. У стосунках додайте вогню. А на роботі - прагніть більшого.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Шукайте нові можливості для збагачення. У стосунках пройдіть тест на фінансову грамотність. На роботі - дійте активно.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Дев'ятка кубків"
Працюйте над своїми мріями. У коханні насолоджуйтеся почуттями. На роботі додайте емоцій.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Королева мечів"
Скористайтеся вашим розумом. У стосунках не будьте занадто холодними. Проявіть інтелектуальну складову на роботі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Колісниця"
Рухайтеся вперед. У стосунках вирушайте кудись разом. На роботі можливі відрядження.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Знайдіть опору. У коханні вийдіть на новий рівень. У русі кар'єрними сходами знайдіть однодумців.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Король кубків"
Захищайте свої почуття. У стосунках дослухайтеся до мудрих порад. На роботі шукайте друзів.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Десятка кубків"
У коханні знайдіть свій ресурс. У стосунки додайте натхнення. У русі кар'єрними сходами не зупиняйтеся.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Закохані"
Все буде добре. У коханні додайте щастя. На роботі прагніть партнерства.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Здобувайте нові знання. У стосунках вчіться новому одне в одного. На роботі просіть про премію.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Все змінюється. У стосунках пам'ятайте про світло і темряву. На роботі очікуйте на сюрпризи.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Королева кубків"
Проявіть свої почуття. У коханні додайте чуттєвості. На роботі працюйте гідно.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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