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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
2 хв

Скорпіонам варто звернути увагу на стійкість, а Дівам слід прийняти несподіване: рунічний прогноз на 7 червня 2025 року

Рунічний прогноз на 7 червня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрямок.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це не лише письмові символи давніх германських і скандинавських народів, а й потужна система езотеричних знаків. Кожна руна — це ідея, сила, архетип. Вони відображають різні сторони людського досвіду: від нових початків і перемог до трансформацій, втрат і глибокої інтуїції.

На відміну від звичних зодіакальних прогнозів, руничний гороскоп працює не через планети, а через символічне відлуння дня, його приховану суть. Сьогоднішня руна показує головну енергію доби, а особиста — вказує шлях для кожного знака.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Руна дня — “Отал”
Символ роду, спадщини, внутрішніх ресурсів, дому та ідентичності. День підходить для того, щоб укріпити своє коріння, згадати про сімейні цінності та зробити щось, що залишиться нащадкам.

Овен (21 березня – 20 квітня) — “Райдо”
У русі — рішення. Зміни маршруту можуть виявитися ключовими.

Телець (21 квітня – 20 травня) — “Феху”
Контролюй свої витрати. Цінність — не лише у грошах, а й у стабільності.

Близнята (21 травня – 21 червня) — “Ансуз”
День для важливої розмови або знакового повідомлення. Будь уважним до слів.

Рак (22 червня – 22 липня) — “Лагуз”
Інтуїція сьогодні точніша за логіку. Вода веде — не опирайся.

Лев (23 липня – 23 серпня) — “Совіло”
Сонце на твоєму боці. Твоя енергія здатна освітити шлях іншим.

Діва (24 серпня – 23 вересня) — “Пертро”
Не все залежить від тебе. Прийми несподіване як урок або дарунок.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)“Гебо”
Обмін і партнерство мають значення. Не бери більше, ніж віддаєш.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) — “Ейваз”
Усередині — стійкість. Вона допоможе пройти крізь складне.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня) — “Турісаз”
Обережність — перевага. Дій лише після внутрішнього дозволу.

Козоріг (22 грудня – 20 січня) — “Іса”
Заморожені процеси — це не кінець. Це можливість відновитись і зміцніти.

Водолій (21 січня – 19 лютого)Манназ (Mannaz)
Колективне мислення відкриває нові перспективи. Не ізолюйся.

Риби (20 лютого – 20 березня)Беркана (Berkano)
Нові починання варті турботи. Твоя підтримка важлива для інших.

Руна “Отал” закликає берегти своє — не лише речі, а й зв’язки, мудрість, традиції. Не розгуби те, що має справжню цінність, і не бійся передати далі те, що варте продовження.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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