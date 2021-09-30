Скорпіони-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

Скорпіони-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

Скорпіони - це представники стихії води.

З погляду астрології, Скорпіони - глибокі та сильні, проте, в тихому болоті чорти водяться. Скорпіони володіють дивовижною впертістю і силою волі, оскільки це представники стихії води, вони дуже чуттєві і легко піддаються впливу свої емоцій. Їх чуттєву натуру неважко образити, вони помічають будь-яку образу.

Скорпіони-друзі: ключові якості характеру

Скорпіони полюблять досліджувати і знають, як дістатися до суті речей. Вони - активні, пристрасні і сповнені бажань, але водночас складні та потайні. Скорпіони полюбляють змагання, як в роботі, так і в іграх. Вони дуже активні і завжди добираються, щоб їхня робота була виконана до кінця. Навіть коли здається, що вони повністю тримають себе в руках та спокійні, всередині у них киплять пристрасті і під їх спокійною зовнішністю кипить буря емоційної енергії.

Також читайте Ретроградний Меркурій 2021: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Як справжні Скорпіони, представники цього знаку зодіаку дуже добре відчувають настрій інших людей, володіючи чудовою інтуїцією. Але будьте обережними, вони можуть біситися, якщо хтось переходить їм дорогу. Проте, якщо їх образити, то вони приховають трохи далі свій поганий настрій, але водночас будуть шукати можливості для помсти.

Скорпіони-друзі: найкращі подарунки на день народження

Скорпіони люблять подарунки, які можливі тільки для них. Як глибоко вдумлива людина, Скорпіони знають інтуїтивно, скільки турботи витрачено на вибір подарунку. Попри сам подарунок, він повинен показувати те, наскільки добре ви знаєте людину, якій ви його даруєте.

Також Скорпіонам до душі чуттєві подарунки. Приміром, шовкові простирадла або декоративні свічки, наприклад, червоного або коричневого кольорів, будуть просто ідеальним подарунком.

До того ж Скорпіонам сподобаються хороші сюрпризи або таємниці. Тому цікавий детектив або бінокль теж буде хорошим подарунком.

Якщо ви обираєте якісь прикраси як подарунок, то зверніть увагу на такі камені як опал та топаз. Також кристали, які подобаються Скорпіону, мають глибокі червоні відтінки, адже покровителем цього представника знаку зодіаку є планета Марс. Тому у цьому списку - берил, геліотроп, гранат та рубін. Цікаво, що назва каменю топаз походить від грецького слова "здогадуватися", тому це хороший вибір для допитливого Скорпіона. А опал вважається хорошим каменем, щоб працювати з емоціями. Тому набір кристалів у якості подарунку для Скорпіона буде просто чудовим подарунком. А якщо говорити про метали, то ті, що асоціюються зі Скорпіоном - це залізо та сталь. Вони пов'язані зі зброєю, а тому зображають мужній характер Марса.

Якщо ви обираєте квіти як подарунок на день народження Скорпіону, то зверніть увагу на вербняк, верес та улекс європейський. Рослини, які ростуть в диких місцях, "належать" знаку зодіаку Скорпіон. Їх вміння виживати у складних місцях відображає стійкий характер представника цього астрологічного знаку.

Серед інших рослин Скорпіона - глід, кропива, терен та чортополох, бо з погляду астрології вважається, що рослини Скорпіона живуть у сухих місцях та мають голки і загострене листя. Також вони часто мають шипи як жало Скорпіона.

Якщо ваші друзі-Скорпіони полюблять екзотичних тварин, то войовничі та сміливі істоти потрапляють під покровительством Скорпіона, зображаючи войовничу натуру Марса. Наприклад, лисиця, яка всім цікавиться, пов'язана з характеристиками цього знаку зодіаку. А сови та стерв'ятники відображають ідею підземного світу, з яким теж пов'язаний Скорпіон, бо деякі астрологи вважають, що його покровитель - не Марс, а Плутон - володар саме підземного світу. Також у списку - леопард, пантера, тигр та, звісно, скорпіони. Звісно, перед таким подарунком слід добряче порадитися з друзями, аби хижа тварина не сталася сюрпризом.

Читайте також:

Астролог Ігор Нехаєв розповів, що чекає на людей цієї осені

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання