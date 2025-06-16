- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 190
- Час на прочитання
- 3 хв
Скорпіонів очікує трансформація, а Левам варто проявити ніжність: кельтський гороскоп дерев на 16 червня 2025 року
Гороскоп на 16 червня 2025 року: яку мудрість дарує кельтський гороскоп дерев кожному знакові зодіаку.
У кельтів кожному знаку зодіаку відповідає дерево — охоронець, що дарує характер, внутрішній напрям і силу. 16 червня проходить під спокійною, врівноваженою енергією землі та світла, що спонукає до стабільності, терпіння і мудрих рішень.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21 березня – 20 квітня)
Дерево: горобина
Сьогодні важливо стримати імпульсивність і замінити її ясністю думки. Горобина — дерево передбачливих: час звернути увагу на знаки долі, не спішити з рішеннями.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Дерево: граб
День сприятливий для турботи про тіло та дім. Граб символізує витончену внутрішню силу — не проявляйте її агресивно, а використовуйте як тиху впевненість.
Близнята (21 травня – 20 червня)
Дерево: ясен
Ваша допитливість сьогодні сягає нових горизонтів. Ясен — дерево мандрівників і шукачів істини. Варто дізнатися щось нове або поговорити з мудрою людиною.
Рак (21 червня – 22 липня)
Дерево: дуб
Ваш емоційний центр сьогодні потребує спокою. Дуб закликає бути опорою для себе й інших. Не дозволяйте хвилям зруйнувати ваш внутрішній берег.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Дерево: яблуня
Яблуня дарує енергію щедрості й творчості. Це гарний день для любові, виявів ніжності, а також для справ, що прикрашають світ — від пісні до подарунка.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Дерево: горіх
Ви опинитесь перед вибором. Горіх — дерево складної логіки. Не поспішайте, зберіть всі факти, зважте серце й розум. День для уважних рішень.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Дерево: клен
Клен любить гармонію, але не боїться змін. День підказує: баланс можливий не тоді, коли все одно, а коли ви рухаєтесь у ритмі з життям.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Дерево: бузина
Сила трансформації працює на вас. Бузина — дерево переходу. Можливий різкий емоційний поворот. Відпустіть те, що вже віджило — і звільніться.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Дерево: ялина
Ялина — дерево глибокого споглядання. День для зосередження, медитації або повернення до старої обіцянки. Не розсіюйте енергію — зосередьтеся.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Дерево: береза
Час починати нове — чисто, без жалю до минулого. Береза — дерево оновлення. Приведіть думки до ладу, зробіть перший крок і не озирайтесь назад.
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Дерево: глід
Вас супроводжує вміння бачити глибше. Глід — символ серця, що розуміє світ. Поділіться почуттями, якщо відчуваєте — хтось чекає саме ваших слів.
Риби (20 лютого – 20 березня)
Дерево: верба
Емоції сильні, але ніжні. Верба підтримує м’яких і чуйних. День варто провести поблизу води або в спогляданні. У вас сьогодні — чарівне внутрішнє світло.
16 червня — день, коли всі дерева говорять про внутрішню рівновагу, мудрий рух і цінність того, що росте повільно, але впевнено. Прислухайтесь до свого дерева: воно підкаже, де ваш корінь і куди тягнуться гілки.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.