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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
3 хв

Скорпіонів очікує трансформація, а Левам варто проявити ніжність: кельтський гороскоп дерев на 16 червня 2025 року

Гороскоп на 16 червня 2025 року: яку мудрість дарує кельтський гороскоп дерев кожному знакові зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

У кельтів кожному знаку зодіаку відповідає дерево — охоронець, що дарує характер, внутрішній напрям і силу. 16 червня проходить під спокійною, врівноваженою енергією землі та світла, що спонукає до стабільності, терпіння і мудрих рішень.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Дерево: горобина
Сьогодні важливо стримати імпульсивність і замінити її ясністю думки. Горобина — дерево передбачливих: час звернути увагу на знаки долі, не спішити з рішеннями.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Дерево: граб
День сприятливий для турботи про тіло та дім. Граб символізує витончену внутрішню силу — не проявляйте її агресивно, а використовуйте як тиху впевненість.

Близнята (21 травня – 20 червня)

Дерево: ясен
Ваша допитливість сьогодні сягає нових горизонтів. Ясен — дерево мандрівників і шукачів істини. Варто дізнатися щось нове або поговорити з мудрою людиною.

Рак (21 червня – 22 липня)

Дерево: дуб
Ваш емоційний центр сьогодні потребує спокою. Дуб закликає бути опорою для себе й інших. Не дозволяйте хвилям зруйнувати ваш внутрішній берег.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Дерево: яблуня
Яблуня дарує енергію щедрості й творчості. Це гарний день для любові, виявів ніжності, а також для справ, що прикрашають світ — від пісні до подарунка.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дерево: горіх
Ви опинитесь перед вибором. Горіх — дерево складної логіки. Не поспішайте, зберіть всі факти, зважте серце й розум. День для уважних рішень.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Дерево: клен
Клен любить гармонію, але не боїться змін. День підказує: баланс можливий не тоді, коли все одно, а коли ви рухаєтесь у ритмі з життям.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Дерево: бузина
Сила трансформації працює на вас. Бузина — дерево переходу. Можливий різкий емоційний поворот. Відпустіть те, що вже віджило — і звільніться.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Дерево: ялина
Ялина — дерево глибокого споглядання. День для зосередження, медитації або повернення до старої обіцянки. Не розсіюйте енергію — зосередьтеся.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Дерево: береза
Час починати нове — чисто, без жалю до минулого. Береза — дерево оновлення. Приведіть думки до ладу, зробіть перший крок і не озирайтесь назад.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Дерево: глід
Вас супроводжує вміння бачити глибше. Глід — символ серця, що розуміє світ. Поділіться почуттями, якщо відчуваєте — хтось чекає саме ваших слів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Дерево: верба
Емоції сильні, але ніжні. Верба підтримує м’яких і чуйних. День варто провести поблизу води або в спогляданні. У вас сьогодні — чарівне внутрішнє світло.

16 червня — день, коли всі дерева говорять про внутрішню рівновагу, мудрий рух і цінність того, що росте повільно, але впевнено. Прислухайтесь до свого дерева: воно підкаже, де ваш корінь і куди тягнуться гілки.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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