Сльози, спогади і конфлікти з родичами: Юпітер у Раку обіцяє драму кожному

Юпітер / © ТСН.ua

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З 10 червня 2025 року Юпітер, планета великого розширення, філософії, віри та щедрості, входить у водяний знак Рака — і пробуде там до 30 червня 2026 року. Цей рік позначений м’яким, але глибоким зсувом уваги всього людства: від зовнішніх досягнень — до внутрішніх потреб. Важливими стають дім, рід, коріння, емоційна безпека та жіноча сила.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

У Раку Юпітер перебуває в екзальтації — тобто, у найсильнішому своєму положенні. Це означає, що його вплив буде не лише відчутним, а й благословенним. Проте благословення це особливе — воно не про гучні перемоги, а про тихе зцілення.

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Що варто очікувати:

Посилення тем родини та дому. Люди почнуть частіше повертатися до батьків, шукати свої корені, цікавитися історією роду. Актуальними стануть теми відновлення зв’язків, переїздів, облаштування житла, догляду за літніми родичами.

Емоційна глибина. Раки символізують серце, материнство, інтуїцію. Юпітер тут відкриває духовні двері: зростає інтерес до терапії, медитації, езотерики, водних практик. Це чудовий період для зцілення емоційних ран — як особистих, так і колективних.

Колективна пам’ять. Цей транзит актуалізує глибинні соціальні теми — пам’ять про війну, потребу у відновленні національної гідності, підтримку внутрішньо переміщених осіб, жінок і дітей.

Пошук безпеки. У період хаосу багато хто звернеться до простих речей: власноручного вирощування їжі, створення родинного бізнесу, ведення щоденника. Юпітер у Раку вчить: сила — у ніжності, майбутнє — у турботі.

Жіночий архетип. Це рік, коли жіночий голос може стати мудрим провідником — як у політиці, так і в освіті, мистецтві, екологічних ініціативах.

Поради на час Юпітера в Раку:

Відновлюйте зв’язки з родичами, якщо це безпечно.

Збирайте родинні історії, фото, перекази — це ресурс.

Облаштовуйте простір навколо себе: навіть маленька кімната може стати святилищем.

Працюйте з емоціями, не уникайте сліз: сльози — теж шлях зростання.

Дбайте про своїх дітей і внутрішню дитину — через ігри, тепло, ритуали турботи.

Юпітер у Раку — це не час великих звершень на сцені, а момент тиші за кулісами, де народжується справжнє. Усе, що буде створено з любов’ю в цьому періоді, стане фундаментом майбутніх десятиліть.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше тарологиня шокувала новим прогнозом щодо планів РФ: що вона передбачила.