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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1105
Час на прочитання
3 хв

Сни принесуть Рибам цінні підказки, а Скорпіонам слід звернути увагу на стосунки: астрологічний прогноз на рунах на 21 травня 2025 року

Рунічний прогноз на 21 травня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрям.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © pixabay.com

Руни — це мова предків, зашифрована в образах і енергіях. Кожна руна — як дзеркало певного життєвого стану: вона не пророкує фатум, а допомагає краще зрозуміти себе і світ. Цього дня давні символи нагадують: час не гнати події, а відчути, куди веде течія.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Руна: "Ґебо"
Ви отримаєте щось цінне — не обов’язково матеріальне. Це може бути підтримка, можливість або шанс. Але руна вказує: подарунки йдуть у парі з відповідальністю. Не беріть, якщо не готові віддати щось у відповідь.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Руна: "Феху"
День активної енергії накопичення. Гарний період для фінансових рішень, але також — для усвідомлення власної цінності. Не знецінюйте свій час чи зусилля.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Руна: "Інгуз"
Ви дозріваєте до нового етапу. Це не момент реалізації, а глибоке внутрішнє визрівання. Якщо сьогодні вам хочеться усамітнитися — це нормально. Природа теж має свої періоди тиші.

Рак (21 червня — 22 липня)

Руна: "Ейваз"
Є речі, які здаються тупиком — насправді це перехід. Ви зіштовхнулися з глибоким внутрішнім викликом, але саме через нього відкриється новий шлях. Не поспішайте — опора приходить ізсередини.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна: "Соулу"
Сонце сьогодні з вами — час для прояву. Якщо ви довго чекали, щоб висловитися, діяти або сяяти — дійте. Ваша харизма сьогодні потужна. Лише не забудьте світити, а не палити.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна: "Ансуз"
Слухайте. І не лише вухами — очима, серцем, підшкірним чуттям. Руна радить прислухатися до знаків, розмов, підказок. Дух говорить крізь деталі. Не втратьте повідомлення, сховане в звичайному.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна: "Йера"
Це період збирання плодів. Що сіяли — те й дозріває. Не варто пришвидшувати результат. Просто побудьте в циклі: приймайте, що приходить, і дозвольте собі радість.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна: "Манназ"
Зверніть увагу на взаємини. Ви не окремі — ви частина спільного простору. Придивіться, де вам потрібно бути більш людяними, а де — поставити кордони. Сьогоднішній день може показати, з ким по дорозі.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна: "Беркана"
Час для піклування: про себе, близьких, простір. Руна материнської турботи запрошує до м’якості й спокою. Не всі звершення — у зовнішньому. Іноді прорив — це глибока внутрішня гармонія.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна: "Тейваз"
Цей день про честь. Ви можете зіткнутися з вибором: легкий шлях чи правильний. Руна закликає стояти за цінності — навіть якщо це складніше. Сила у вас — не в тиску, а в гідності.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна: "Лагуз"
Емоції сьогодні сильні, як течія річки. Ви можете відчувати нестабільність, але це не хаос — це рух. Важливо не опиратися, а плисти, довіряючи відчуттям, навіть якщо розум поки не розуміє.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна: "Пертро"
Таємне виходить на поверхню. Сни, інтуїція, спогади — усе це може принести цінні підказки. Це не день дії, це день знання через споглядання. Зупиніться і подивіться, що насправді відкривається перед вами.

День повен символічних ключів. Руни не диктують, а ведуть. У цьому моменті варто бути більш чутливими, гнучкими й щирими. Не всі відповіді приходять миттєво — але шлях обов’язково відкриється для тих, хто вміє слухати тишу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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