Сонячне затемнення 17 лютого відкриває "вікно намірів": які ритуали і медитації радять практикувати цього дня

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

Сонячне затемнення здавна наділяли сакральним змістом: у різних культурах його сприймали як момент переходу, завершення старого і народження нового. Сучасні прихильники духовних практик вважають цей день сприятливим для внутрішньої роботи, переосмислення і формування намірів.

Астрологи та езотерики наголошують: затемнення — це не про активні дії, а про уважність до себе, своїх станів і рішень.

Ритуали, які практикують під час сонячного затемнення

Ритуал наміру

Запишіть на папері 3–5 намірів на найближчі місяці. Важливо формулювати їх у позитивному ключі (наприклад, "я знаходжу роботу, яка приносить задоволення"). Папір зберігають у щоденнику або символічно ховають у книгу.

Ритуал відпускання

Напишіть те, з чим хочете попрощатися — образи, страхи, застарілі ситуації. Папір можна порвати або викинути, символічно завершуючи етап.

Очищення простору

Легке прибирання, провітрювання, запалена свічка або аромапалички для багатьох стають способом "оновити" простір.

Медитації у день затемнення

Медитація на тишу

10–15 хвилин спокійного сидіння з фокусом на диханні допомагають знизити тривожність і почути власні думки.

Медитація на намір

Уявіть, яким ви хочете бачити своє життя через пів року. Головне — не деталі, а відчуття стану, в якому хочеться бути.

Чого радять уникати

Прихильники астрології зазвичай не рекомендують у день затемнення:

ухвалювати різкі рішення на емоціях

починати конфлікти

перевантажувати себе справами

Цей час радше про сповільнення, ніж про ривки вперед.

Для багатьох сонячне затемнення — це психологічна точка відліку, коли можна чесно подивитися на своє життя і визначити нові орієнтири. Навіть проста пауза на роздуми у цей день може стати корисною.

Водночас важливо пам’ятати: жодні ритуали не замінюють реальних дій і рішень, а астрологія не має наукового підтвердження.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.