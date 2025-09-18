Сонячне затемнення 21 вересня 2025 року: особливості періоду та що варто зробити

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

21 вересня 2025 року відбудеться часткове сонячне затемнення у знаку Діви. Це явище має не лише астрономічне, а й сильне астрологічне значення. Астрологи радять використовувати цей час для очищення, завершення старого та підготовки до нового етапу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Особливості періоду

Сонячне затемнення закриє до 86% сонячного диска і стане помітним у південній півкулі: в Австралії, Новій Зеландії, Тасманії та Антарктиді. В астрології затемнення у Діві символізує потребу навести лад у житті, переглянути щоденні звички, зосередитися на здоров’ї та побуті.

Астрологи зазначають: у цей період важливо відмовитися від зайвого, відпустити старі образи й непотрібні справи. Це своєрідний «момент перезавантаження», коли можна відкрити нову сторінку життя.

Що варто зробити у день затемнення

Завершити справи, які тягнуться з минулого.

Провести генеральне прибирання вдома чи на робочому місці.

Зайнятися здоров’ям: скласти план харчування, почати нову систему відновлення.

Приділити час медитації, молитві чи тиші для внутрішнього балансу.

Зробити практику «звільнення» — записати на папері те, від чого хочете відмовитись, і символічно спалити чи викинути.

Намітити нові цілі, але починати діяти варто після завершення впливу затемнення.

Фахівці радять у цей день уникати зайвих конфліктів та емоційних рішень. Найкраща стратегія — спокій, усвідомленість і внутрішнє налаштування на зміни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

