Сонячне затемнення 21 вересня 2025 року: особливості періоду та що варто зробити
21 вересня на нас чекає сонячне затемнення у знаку Діви — потужне явище, яке астрологи називають часом внутрішнього перезавантаження. Це період, коли варто завершувати старі справи та готувати ґрунт для нових початків.
21 вересня 2025 року відбудеться часткове сонячне затемнення у знаку Діви. Це явище має не лише астрономічне, а й сильне астрологічне значення. Астрологи радять використовувати цей час для очищення, завершення старого та підготовки до нового етапу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Особливості періоду
Сонячне затемнення закриє до 86% сонячного диска і стане помітним у південній півкулі: в Австралії, Новій Зеландії, Тасманії та Антарктиді. В астрології затемнення у Діві символізує потребу навести лад у житті, переглянути щоденні звички, зосередитися на здоров’ї та побуті.
Астрологи зазначають: у цей період важливо відмовитися від зайвого, відпустити старі образи й непотрібні справи. Це своєрідний «момент перезавантаження», коли можна відкрити нову сторінку життя.
Що варто зробити у день затемнення
Завершити справи, які тягнуться з минулого.
Провести генеральне прибирання вдома чи на робочому місці.
Зайнятися здоров’ям: скласти план харчування, почати нову систему відновлення.
Приділити час медитації, молитві чи тиші для внутрішнього балансу.
Зробити практику «звільнення» — записати на папері те, від чого хочете відмовитись, і символічно спалити чи викинути.
Намітити нові цілі, але починати діяти варто після завершення впливу затемнення.
Фахівці радять у цей день уникати зайвих конфліктів та емоційних рішень. Найкраща стратегія — спокій, усвідомленість і внутрішнє налаштування на зміни.
