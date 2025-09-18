Сонячне затемнення 21 вересня 2025 року: популярні прикмети та забобони

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

Сонячне затемнення, яке відбудеться 21 вересня 2025 року, традиційно оповите численними прикметами та забобонами. У різних культурах це явище вважалося містичним знаком, що впливає на долю людини та хід подій у світі.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що відомо про затемнення

21 вересня відбудеться часткове сонячне затемнення у знаку Діви. У максимальній фазі Місяць закриє до 86% сонячного диска. Побачити його зможуть мешканці південної півкулі — Австралії, Нової Зеландії, Тасманії та Антарктиди. В астрології затемнення у Діві пов’язують із очищенням, завершенням старого і пошуком гармонії.

Популярні прикмети та забобони

Не можна дивитися на затемнення без захисту — вважалося, що це шкодить не лише очам, а й «забирає» життєву енергію.

Вагітним радили уникати затемнення — існувала думка, що це може негативно вплинути на дитину.

Не можна різати чи шити тканину — побутувала прикмета, що тоді можна «пошкодити долю».

Не можна починати нові справи — вважалося, що вони будуть приречені на невдачу.

Воду під час затемнення вважали «зарядженою» — її зберігали як оберіг чи використовували у ритуалах очищення.

Не варто сваритися чи з’ясовувати стосунки — за віруваннями, конфлікти, що виникли у цей день, будуть тривалими.

Домашніх тварин берегли від виходу надвір — вірили, що вони можуть відчувати негативний вплив затемнення.

Що робили під час затемнення

У багатьох народів було заведено молитися, медитувати, очищати дім від бруду та непотрібних речей, щоб «не тягнути старе» у новий цикл. Також вважалося корисним писати бажання та відпускати образи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

