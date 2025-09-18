ТСН у соціальних мережах

Сонячне затемнення 21 вересня 2025 року: що категорично заборонено робити

21 вересня 2025 року відбудеться часткове сонячне затемнення у знаку Діви. Астрологи та духовні практики попереджають: у цей день варто бути особливо уважними до своїх дій та рішень, адже енергія затемнення може впливати на доленосні події.

Олена Кузьмич
Сонячне затемнення

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

Сонячне затемнення 21 вересня 2025 року пройде на спадному вузлі Місяця. У максимальній фазі Місяць закриє до 86% сонячного диска. Спостерігати його можна буде з Австралії, Тасманії, Нової Зеландії та Антарктиди. В астрології затемнення у Діві символізує час очищення, відмови від старих звичок та пошуку нового порядку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що категорично не можна робити

Астрологи радять утриматися від ризикованих вчинків і певних дій, аби уникнути небажаних наслідків:

  • Не починайте важливих справ — нові проєкти, угоди чи стосунки можуть мати непередбачуваний розвиток.

  • Не приймайте доленосних рішень під тиском емоцій — велика ймовірність помилки.

  • Не сваріться та не з’ясовуйте стосунки — конфлікти можуть затягнутися надовго.

  • Не перевантажуйте себе роботою — енергетично це виснажливий період, організм потребує спокою.

  • Не зловживайте їжею чи алкоголем — під час затемнення тіло особливо чутливе до надмірностей.

  • Не ігноруйте правила безпеки — це стосується і фізичних ризиків, і інформаційної тиші.

Що варто зробити натомість

У цей день рекомендують відпочити, провести час у спокої, зайнятися медитацією чи самоаналізом. Добре завершувати старі справи, очищати простір і звільнятись від непотрібного.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

