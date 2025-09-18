Сонячне затемнення 21 вересня 2025 року: що це за явище та гороскоп для всіх знаків зодіаку

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

21 вересня відбудеться часткове сонячне затемнення, яке стане важливою астрономічною та астрологічною подією осені. Астрологи прогнозують, що воно вплине на всі знаки зодіаку, відкривши час для очищення, переосмислення та нових початків.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що відомо про затемнення

Це затемнення пройде у знаку Діви. У найбільшій фазі Місяць закриє до 86% сонячного диска. Спостерігати явище зможуть жителі південної півкулі – Австралії, Нової Зеландії, Тасманії та Антарктики.

Астрологи зазначають: затемнення у Діві акцентує на здоров’ї, порядку, обов’язках та щоденних звичках. Це час перегляду рутини, завершення старих справ і відмови від зайвого.

Як вплине на знаки зодіаку

Овен – час змінити режим і позбутися зайвих навантажень.

Телець – можливі фінансові та сімейні дискусії, варто уникати боргів.

Близнята – потреба у ясності в комунікації, корекція планів.

Рак – емоційні виклики, але й шанс для внутрішнього очищення.

Лев – доведеться переглянути амбіції та розставити пріоритети.

Діва – ключова трансформація, час відпустити страхи й самокритику.

Терези – випробування у стосунках, важливо встановлювати межі.

Скорпіон – розкриття таємниць і глибоких емоцій, шлях до зцілення.

Стрілець – перегляд кар’єри й робочих обов’язків.

Козоріг – напруження у сімейних справах, потреба стабільності вдома.

Водолій – труднощі із завершенням справ, час планувати майбутнє.

Риби – емоційна чутливість і необхідність завершення старого циклу.

Фахівці радять у цей день уникати різких рішень, берегти здоров’я і не перевантажувати себе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

