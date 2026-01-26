Сонячне затемнення у Водолії 17 лютого 2026 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

Реклама

Сонячне затемнення 17 лютого 2026 року — це молодик, підсилений “ефектом поворотної точки”: емоції загострюються, а події часто підштовхують до рішень, які ми довго відкладали.

А Водолій у астрології відповідає за:

свободу, самовираження, “я хочу по-новому”

друзів, команди, спільноти, нетворкінг

технології, навчання, соцмережі, майбутнє

сміливі ідеї та різкі розвороти в планах

Тому затемнення в цьому знаку найчастіше зачіпає тему: “З ким я далі і куди я йду?”

Реклама

Головні теми затемнення 17 лютого 2026 року

Цей день може принести:

несподівані новини, які змінюють плани

бажання “вийти з клітки” — звільнитися від тиску, токсичних людей, старих правил

проривні ідеї щодо роботи, навчання, проєктів

сильну потребу бути чесними із собою: “це моє чи нав’язане?”

Але є й ризики: імпульсивність, різкі слова, конфлікти в чатах, розриви “на емоціях”.

Що не варто робити у день затемнення

Редакційна порада проста: менше драм — більше усвідомленості.

У день затемнення краще уникати:

ультиматумів у стосунках

гучних публічних заяв “на емоціях”

поспішних звільнень або “спалювання мостів”

великих покупок техніки, якщо сумніваєтесь

конфліктів у соцмережах (вони можуть мати наслідки)

Натомість добре працює:

Реклама

планування на 3–6 місяців

чистка контактів, підписок, інформаційного шуму

формулювання намірів: “я обираю свій шлях”

оновлення резюме, портфоліо, профілю

Гороскоп на сонячне затемнення 17 лютого 2026 року для всіх знаків

Овен

Водолій активує вашу тему друзів і майбутніх планів. Можливе знайомство, яке “відкриє двері” — або різке розчарування у комусь із оточення.

Порада: обирайте команду, де вас поважають, а не використовують.

Телець

Затемнення підсвічує кар’єру, статус і репутацію. Ви можете раптово захотіти змінити роботу або заявити про себе голосніше.

Порада: не знецінюйте свої досягнення — настав час підняти планку.

Близнята

Для вас це затемнення — про навчання, поїздки, нові сенси і свободу мислення. Може з’явитися шанс на курс, співпрацю з іноземцями або важливу новину здалеку.

Порада: слухайте цікавість — вона веде вас у правильний бік.

Реклама

Рак

Водолій зачіпає тему глибоких трансформацій, грошей “у зв’язці” та довіри. Можливі розмови про борги, фінансові зобов’язання, поділ витрат у парі.

Порада: не тягніть усе самі — чесні домовленості зараз важливіші за “якось буде”.

Лев

Затемнення відбувається у вашій зоні стосунків. Це може бути точка: або перехід на новий рівень, або усвідомлення, що час відпускати.

Порада: не грайте роль — говоріть прямо, що вам потрібно.

Діва

Теми дня — здоров’я, режим, робота і перевтома. Водолій може принести різку зміну графіка або розуміння, що ви виснажилися і треба інакше.

Порада: змініть систему, а не “тисніть на себе сильніше”.

Терези

Для вас затемнення — про кохання, творчість, натхнення і бажання жити “на повну”. Можливий спалах симпатії або новина, пов’язана з дітьми/проєктом.

Порада: не зраджуйте своїм почуттям — вони зараз ваш компас.

Реклама

Скорпіон

Водолій піднімає тему дому, родини і внутрішньої опори. Можуть змінитися плани щодо переїзду, ремонту або сімейних стосунків.

Порада: не боріться за контроль — створіть простір, де вам спокійно.

Стрілець

Затемнення дає перезавантаження у спілкуванні: новини, документи, навчання, короткі поїздки. У цей період легко “перегоріти” від інформації.

Порада: говоріть коротко й по суті — і фільтруйте людей, які виснажують.

Козоріг

Теми грошей і самоцінності виходять на перший план. Можлива нова пропозиція, зміна доходу або бажання підняти ціну на свою роботу.

Порада: не погоджуйтеся на менше тільки зі страху втратити стабільність.

Водолій

Це ваше затемнення — сильне перезавантаження особистості, іміджу і життєвого курсу. Ви можете відчути: “я більше не хочу жити як раніше”.

Порада: не лякайтеся змін — ви просто повертаєтесь до себе справжніх.

Реклама

Риби

Водолій відкриває тему тиші, відновлення і внутрішнього очищення. Це затемнення може принести усвідомлення, що вам потрібна пауза або завершення старої історії.

Порада: менше шуму — більше сну, води, тіла і спокою.

Найсильніший ефект відчують ці знаки

Особливо помітно затемнення можуть прожити: Водолії, Леви, Тельці та Скорпіони — бо воно зачіпає ключові осі особистості, стосунків, дому й кар’єри.

3 поради, як прожити затемнення

Запишіть 3 речі, від яких ви готові відмовитися, щоб жити легше. Оновіть одну звичку, яка тримає вас у ресурсі (сон, вода, прогулянка). Сформулюйте намір на 3 місяці: “Я обираю… (себе / свободу / нову роботу / нове оточення)”.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.