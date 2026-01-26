ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
4 хв

Сонячне затемнення у Водолії 17 лютого 2026 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Сонячне затемнення у Водолії 17 лютого 2026 року запускає перезавантаження планів, стосунків і цілей — розповідаємо, що воно принесе кожному знаку зодіаку та чого краще не робити цього дня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Сонячне затемнення

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

Сонячне затемнення 17 лютого 2026 року — це молодик, підсилений “ефектом поворотної точки”: емоції загострюються, а події часто підштовхують до рішень, які ми довго відкладали.

А Водолій у астрології відповідає за:

  • свободу, самовираження, “я хочу по-новому”

  • друзів, команди, спільноти, нетворкінг

  • технології, навчання, соцмережі, майбутнє

  • сміливі ідеї та різкі розвороти в планах

Тому затемнення в цьому знаку найчастіше зачіпає тему: “З ким я далі і куди я йду?”

Головні теми затемнення 17 лютого 2026 року

Цей день може принести:

  • несподівані новини, які змінюють плани

  • бажання “вийти з клітки” — звільнитися від тиску, токсичних людей, старих правил

  • проривні ідеї щодо роботи, навчання, проєктів

  • сильну потребу бути чесними із собою: “це моє чи нав’язане?”

Але є й ризики: імпульсивність, різкі слова, конфлікти в чатах, розриви “на емоціях”.

Що не варто робити у день затемнення

Редакційна порада проста: менше драм — більше усвідомленості.
У день затемнення краще уникати:

  • ультиматумів у стосунках

  • гучних публічних заяв “на емоціях”

  • поспішних звільнень або “спалювання мостів”

  • великих покупок техніки, якщо сумніваєтесь

  • конфліктів у соцмережах (вони можуть мати наслідки)

Натомість добре працює:

  • планування на 3–6 місяців

  • чистка контактів, підписок, інформаційного шуму

  • формулювання намірів: “я обираю свій шлях”

  • оновлення резюме, портфоліо, профілю

Гороскоп на сонячне затемнення 17 лютого 2026 року для всіх знаків

Овен

Водолій активує вашу тему друзів і майбутніх планів. Можливе знайомство, яке “відкриє двері” — або різке розчарування у комусь із оточення.
Порада: обирайте команду, де вас поважають, а не використовують.

Телець

Затемнення підсвічує кар’єру, статус і репутацію. Ви можете раптово захотіти змінити роботу або заявити про себе голосніше.
Порада: не знецінюйте свої досягнення — настав час підняти планку.

Близнята

Для вас це затемнення — про навчання, поїздки, нові сенси і свободу мислення. Може з’явитися шанс на курс, співпрацю з іноземцями або важливу новину здалеку.
Порада: слухайте цікавість — вона веде вас у правильний бік.

Рак

Водолій зачіпає тему глибоких трансформацій, грошей “у зв’язці” та довіри. Можливі розмови про борги, фінансові зобов’язання, поділ витрат у парі.
Порада: не тягніть усе самі — чесні домовленості зараз важливіші за “якось буде”.

Лев

Затемнення відбувається у вашій зоні стосунків. Це може бути точка: або перехід на новий рівень, або усвідомлення, що час відпускати.
Порада: не грайте роль — говоріть прямо, що вам потрібно.

Діва

Теми дня — здоров’я, режим, робота і перевтома. Водолій може принести різку зміну графіка або розуміння, що ви виснажилися і треба інакше.
Порада: змініть систему, а не “тисніть на себе сильніше”.

Терези

Для вас затемнення — про кохання, творчість, натхнення і бажання жити “на повну”. Можливий спалах симпатії або новина, пов’язана з дітьми/проєктом.
Порада: не зраджуйте своїм почуттям — вони зараз ваш компас.

Скорпіон

Водолій піднімає тему дому, родини і внутрішньої опори. Можуть змінитися плани щодо переїзду, ремонту або сімейних стосунків.
Порада: не боріться за контроль — створіть простір, де вам спокійно.

Стрілець

Затемнення дає перезавантаження у спілкуванні: новини, документи, навчання, короткі поїздки. У цей період легко “перегоріти” від інформації.
Порада: говоріть коротко й по суті — і фільтруйте людей, які виснажують.

Козоріг

Теми грошей і самоцінності виходять на перший план. Можлива нова пропозиція, зміна доходу або бажання підняти ціну на свою роботу.
Порада: не погоджуйтеся на менше тільки зі страху втратити стабільність.

Водолій

Це ваше затемнення — сильне перезавантаження особистості, іміджу і життєвого курсу. Ви можете відчути: “я більше не хочу жити як раніше”.
Порада: не лякайтеся змін — ви просто повертаєтесь до себе справжніх.

Риби

Водолій відкриває тему тиші, відновлення і внутрішнього очищення. Це затемнення може принести усвідомлення, що вам потрібна пауза або завершення старої історії.
Порада: менше шуму — більше сну, води, тіла і спокою.

Найсильніший ефект відчують ці знаки

Особливо помітно затемнення можуть прожити: Водолії, Леви, Тельці та Скорпіони — бо воно зачіпає ключові осі особистості, стосунків, дому й кар’єри.

3 поради, як прожити затемнення

  1. Запишіть 3 речі, від яких ви готові відмовитися, щоб жити легше.

  2. Оновіть одну звичку, яка тримає вас у ресурсі (сон, вода, прогулянка).

  3. Сформулюйте намір на 3 місяці: “Я обираю… (себе / свободу / нову роботу / нове оточення)”.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
92
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie