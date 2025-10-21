Сонце у Скорпіоні 2025: час трансформації та внутрішньої сили — гороскоп для всіх знаків

Сонце в Скорпіоні / © ТСН

Енергія Скорпіона пов’язана з трансформацією, внутрішньою правдою та оновленням. У цей час посилюється інтуїція, зростає потреба у глибинних рішеннях, а поверхневі речі перестають працювати. Період сприяє очищенню від зайвого: як на рівні стосунків чи емоцій, так і в матеріальних зв’язках.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Це також час, коли посилюється воля, з’являється сміливість дивитися в корінь проблеми, поступово звільняючись від усього, що себе вичерпало. Скорпіон символізує “переродження фенікса” — криза може стати трампліном до оновлення.

Гороскоп для знаків зодіаку на період Сонця у Скорпіоні (23.10 – 22.11.2025)

Овен – трансформація ресурсів і фінансів, робота з довірою та залежностями.

Телець – фокус на партнерствах: стосунки або зміцнюються, або проходять перевірку.

Близнята – увага до здоров’я, відновлення сил, очищення від перевантаження.

Рак – посилення емоційності та творчості, можливі глибокі романтичні переживання.

Лев – зміни у сімейних питаннях, потреба у стабільності та захищеному просторі.

Діва – ключові розмови, навчання, нові домовленості, прояснення стосунків.

Терези – перегляд фінансових стратегій і власної цінності, концентрація на опорі.

Скорпіон – особисте оновлення: енергія зростає, з’являється нове бачення цілей.

Стрілець – потреба у тиші, завершенні старих циклів, обмеженні зайвого шуму.

Козоріг – зміни через нові кола та соціальні зв’язки, рух до важливих проєктів.

Водолій – фокус на професійній сфері, кар'єрні рішення та посилення авторитету.

Риби – пошук сенсів, духовне зростання, поява нових внутрішніх орієнтирів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

