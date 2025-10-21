ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
2 хв

Сонце у Скорпіоні 2025: час трансформації та внутрішньої сили — гороскоп для всіх знаків

З 23 жовтня до 22 листопада 2025 року Сонце перебуватиме у Скорпіоні, приносячи період глибоких змін, емоційного перезавантаження та рішень, які здатні змінити життєвий курс.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Сонце в Скорпіоні

Сонце в Скорпіоні / © ТСН

Енергія Скорпіона пов’язана з трансформацією, внутрішньою правдою та оновленням. У цей час посилюється інтуїція, зростає потреба у глибинних рішеннях, а поверхневі речі перестають працювати. Період сприяє очищенню від зайвого: як на рівні стосунків чи емоцій, так і в матеріальних зв’язках.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Це також час, коли посилюється воля, з’являється сміливість дивитися в корінь проблеми, поступово звільняючись від усього, що себе вичерпало. Скорпіон символізує “переродження фенікса” — криза може стати трампліном до оновлення.

Гороскоп для знаків зодіаку на період Сонця у Скорпіоні (23.10 – 22.11.2025)

  • Овен – трансформація ресурсів і фінансів, робота з довірою та залежностями.

  • Телець – фокус на партнерствах: стосунки або зміцнюються, або проходять перевірку.

  • Близнята – увага до здоров’я, відновлення сил, очищення від перевантаження.

  • Рак – посилення емоційності та творчості, можливі глибокі романтичні переживання.

  • Лев – зміни у сімейних питаннях, потреба у стабільності та захищеному просторі.

  • Діва – ключові розмови, навчання, нові домовленості, прояснення стосунків.

  • Терези – перегляд фінансових стратегій і власної цінності, концентрація на опорі.

  • Скорпіон – особисте оновлення: енергія зростає, з’являється нове бачення цілей.

  • Стрілець – потреба у тиші, завершенні старих циклів, обмеженні зайвого шуму.

  • Козоріг – зміни через нові кола та соціальні зв’язки, рух до важливих проєктів.

  • Водолій – фокус на професійній сфері, кар'єрні рішення та посилення авторитету.

  • Риби – пошук сенсів, духовне зростання, поява нових внутрішніх орієнтирів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
229
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie