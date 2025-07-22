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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1429
Час на прочитання
3 хв

Сонце в Леві з 22 липня по 22 серпня 2025: Тельцям — упевненість, а Ракам — час сяяти

Сонце входить у знак Лева 22 липня 2025 року, приносячи кожному з нас нову хвилю енергії, щирості та сили самовираження.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Лев

Лев / © Credits

З 22 липня по 22 серпня Сонце перебуватиме в знаку Лева — своєму домі, де його енергія найбільш відчутна, вогненна та життєствердна. Це період щирості, творчості, впевненості у собі та прагнення бути побаченими. Лев — символ серця, благородства, дитячої безпосередності та гідності. Він хоче світити, вести за собою і надихати.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

У 2025 році транзит Сонця в Леві проходить на тлі ретроградного Меркурія до 11 серпня, тому перші тижні серпня можуть стати часом переосмислення власної цінності, репутації, а також стосунків із батьками чи дітьми. Але вже з середини місяця енергія розганяється на повну — із закликом: "Не бійся блищати!"

Це час для:

  • визнання та публічного прояву талантів;

  • романтичних вчинків і проявів любові;

  • гри з дітьми і внутрішньою дитиною;

  • творчого самовираження та сценічних виступів;

  • зміцнення впевненості у власному серці.

Що Сонце в Леві несе кожному знаку зодіаку

  • Овен
    Ваша енергія підсилюється: ви яскраві, закохані в життя, готові ризикувати. Настав час бути в центрі уваги.
    Порада: не соромтесь своїх бажань — час їх озвучити.

  • Телець
    Внутрішня гідність і стабільність стануть вашою суперсилою. Приділіть увагу дому, родині й відпочинку.
    Порада: дайте собі дозвіл на розкіш — у деталях і почуттях.

  • Близнята
    Слово — ваш головний інструмент, а розмови — поле для прояву харизми. Фліртуйте, пишіть, надихайте.
    Порада: не приховуйте блиск свого розуму — ним варто ділитися.

  • Рак
    Настав ваш зоряний час розкриття внутрішнього світла. Ви — джерело тепла для себе і для інших.
    Порада: покажіть світу свою справжню цінність — без сумнівів.

  • Лев
    Сезон вашої сили! Ви — головний герой цього місяця. Визнання, натхнення, рішучість — все на максимум.
    Порада: не зменшуйте себе — дозвольте собі сяяти.

  • Діва
    Час сповільнення перед власним перезавантаженням. Зосередьтесь на внутрішніх процесах і відпочинку.
    Порада: не женіться за увагою — поверніться до себе.

  • Терези
    Світло дружби й командної підтримки зараз веде вас уперед. Ваша чарівність працює на загальне благо.
    Порада: дозвольте собі бути лідером у колективі.

  • Скорпіон
    Ваш авторитет росте — будьте готові приймати відповідальність. Час бути прикладом для інших.
    Порада: дійте зі щирістю і натхненням — вас помітять.

  • Стрілець
    Настав час розширити горизонти — мандри, навчання, пошук сенсів. Ваш дух жадає великого.
    Порада: шукайте натхнення у незвичному — воно поруч.

  • Козоріг
    Глибока трансформація крізь щирість, інтимність і довіру. Це про силу серця, що долає страхи.
    Порада: відкрийтесь — вразливість не слабкість, а джерело сили.

  • Водолій
    Ваші стосунки вийдуть на новий рівень — або згаснуть, або загоряться вдвічі сильніше.
    Порада: не бійтеся сказати правду серця.

  • Риби
    Період очищення і наведення порядку. Займіться здоров’ям — тілесним і емоційним.
    Порада: знайдіть ритуали, які живлять душу.

Сонце в Леві — це про розкриття істинного «я», про любов до себе і сміливість бути поміченим. У 2025 році воно запрошує кожного з нас знайти сцену, на якій хочеться сяяти — і вийти на неї з відкритим серцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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