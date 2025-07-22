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- Астрологія
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Сонце в Леві з 22 липня по 22 серпня 2025: Тельцям — упевненість, а Ракам — час сяяти
Сонце входить у знак Лева 22 липня 2025 року, приносячи кожному з нас нову хвилю енергії, щирості та сили самовираження.
З 22 липня по 22 серпня Сонце перебуватиме в знаку Лева — своєму домі, де його енергія найбільш відчутна, вогненна та життєствердна. Це період щирості, творчості, впевненості у собі та прагнення бути побаченими. Лев — символ серця, благородства, дитячої безпосередності та гідності. Він хоче світити, вести за собою і надихати.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
У 2025 році транзит Сонця в Леві проходить на тлі ретроградного Меркурія до 11 серпня, тому перші тижні серпня можуть стати часом переосмислення власної цінності, репутації, а також стосунків із батьками чи дітьми. Але вже з середини місяця енергія розганяється на повну — із закликом: "Не бійся блищати!"
Це час для:
визнання та публічного прояву талантів;
романтичних вчинків і проявів любові;
гри з дітьми і внутрішньою дитиною;
творчого самовираження та сценічних виступів;
зміцнення впевненості у власному серці.
Що Сонце в Леві несе кожному знаку зодіаку
Овен
Ваша енергія підсилюється: ви яскраві, закохані в життя, готові ризикувати. Настав час бути в центрі уваги.
Порада: не соромтесь своїх бажань — час їх озвучити.
Телець
Внутрішня гідність і стабільність стануть вашою суперсилою. Приділіть увагу дому, родині й відпочинку.
Порада: дайте собі дозвіл на розкіш — у деталях і почуттях.
Близнята
Слово — ваш головний інструмент, а розмови — поле для прояву харизми. Фліртуйте, пишіть, надихайте.
Порада: не приховуйте блиск свого розуму — ним варто ділитися.
Рак
Настав ваш зоряний час розкриття внутрішнього світла. Ви — джерело тепла для себе і для інших.
Порада: покажіть світу свою справжню цінність — без сумнівів.
Лев
Сезон вашої сили! Ви — головний герой цього місяця. Визнання, натхнення, рішучість — все на максимум.
Порада: не зменшуйте себе — дозвольте собі сяяти.
Діва
Час сповільнення перед власним перезавантаженням. Зосередьтесь на внутрішніх процесах і відпочинку.
Порада: не женіться за увагою — поверніться до себе.
Терези
Світло дружби й командної підтримки зараз веде вас уперед. Ваша чарівність працює на загальне благо.
Порада: дозвольте собі бути лідером у колективі.
Скорпіон
Ваш авторитет росте — будьте готові приймати відповідальність. Час бути прикладом для інших.
Порада: дійте зі щирістю і натхненням — вас помітять.
Стрілець
Настав час розширити горизонти — мандри, навчання, пошук сенсів. Ваш дух жадає великого.
Порада: шукайте натхнення у незвичному — воно поруч.
Козоріг
Глибока трансформація крізь щирість, інтимність і довіру. Це про силу серця, що долає страхи.
Порада: відкрийтесь — вразливість не слабкість, а джерело сили.
Водолій
Ваші стосунки вийдуть на новий рівень — або згаснуть, або загоряться вдвічі сильніше.
Порада: не бійтеся сказати правду серця.
Риби
Період очищення і наведення порядку. Займіться здоров’ям — тілесним і емоційним.
Порада: знайдіть ритуали, які живлять душу.
Сонце в Леві — це про розкриття істинного «я», про любов до себе і сміливість бути поміченим. У 2025 році воно запрошує кожного з нас знайти сцену, на якій хочеться сяяти — і вийти на неї з відкритим серцем.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.