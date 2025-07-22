Сонце в Леві з 22 липня по 22 серпня 2025: Тельцям — упевненість, а Ракам — час сяяти

Лев / © Credits

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З 22 липня по 22 серпня Сонце перебуватиме в знаку Лева — своєму домі, де його енергія найбільш відчутна, вогненна та життєствердна. Це період щирості, творчості, впевненості у собі та прагнення бути побаченими. Лев — символ серця, благородства, дитячої безпосередності та гідності. Він хоче світити, вести за собою і надихати.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

У 2025 році транзит Сонця в Леві проходить на тлі ретроградного Меркурія до 11 серпня, тому перші тижні серпня можуть стати часом переосмислення власної цінності, репутації, а також стосунків із батьками чи дітьми. Але вже з середини місяця енергія розганяється на повну — із закликом: "Не бійся блищати!"

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Це час для:

визнання та публічного прояву талантів;

романтичних вчинків і проявів любові;

гри з дітьми і внутрішньою дитиною;

творчого самовираження та сценічних виступів;

зміцнення впевненості у власному серці.

Що Сонце в Леві несе кожному знаку зодіаку

Овен

Ваша енергія підсилюється: ви яскраві, закохані в життя, готові ризикувати. Настав час бути в центрі уваги.

Порада: не соромтесь своїх бажань — час їх озвучити.

Телець

Внутрішня гідність і стабільність стануть вашою суперсилою. Приділіть увагу дому, родині й відпочинку.

Порада: дайте собі дозвіл на розкіш — у деталях і почуттях.

Близнята

Слово — ваш головний інструмент, а розмови — поле для прояву харизми. Фліртуйте, пишіть, надихайте.

Порада: не приховуйте блиск свого розуму — ним варто ділитися.

Рак

Настав ваш зоряний час розкриття внутрішнього світла. Ви — джерело тепла для себе і для інших.

Порада: покажіть світу свою справжню цінність — без сумнівів.

Лев

Сезон вашої сили! Ви — головний герой цього місяця. Визнання, натхнення, рішучість — все на максимум.

Порада: не зменшуйте себе — дозвольте собі сяяти.

Діва

Час сповільнення перед власним перезавантаженням. Зосередьтесь на внутрішніх процесах і відпочинку.

Порада: не женіться за увагою — поверніться до себе.

Терези

Світло дружби й командної підтримки зараз веде вас уперед. Ваша чарівність працює на загальне благо.

Порада: дозвольте собі бути лідером у колективі.

Скорпіон

Ваш авторитет росте — будьте готові приймати відповідальність. Час бути прикладом для інших.

Порада: дійте зі щирістю і натхненням — вас помітять.

Стрілець

Настав час розширити горизонти — мандри, навчання, пошук сенсів. Ваш дух жадає великого.

Порада: шукайте натхнення у незвичному — воно поруч.

Козоріг

Глибока трансформація крізь щирість, інтимність і довіру. Це про силу серця, що долає страхи.

Порада: відкрийтесь — вразливість не слабкість, а джерело сили.

Водолій

Ваші стосунки вийдуть на новий рівень — або згаснуть, або загоряться вдвічі сильніше.

Порада: не бійтеся сказати правду серця.

Риби

Період очищення і наведення порядку. Займіться здоров’ям — тілесним і емоційним.

Порада: знайдіть ритуали, які живлять душу.

Сонце в Леві — це про розкриття істинного «я», про любов до себе і сміливість бути поміченим. У 2025 році воно запрошує кожного з нас знайти сцену, на якій хочеться сяяти — і вийти на неї з відкритим серцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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