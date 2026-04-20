Сонце в Тельці 20 квітня − 20 травня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Сонце в Тельці 20 квітня − 20 травня 2026 року

20 квітня Сонце входить у Тельця о 04:39 (Gmt+3), переводячи нас у більш спокійний, земний ритм до 20 травня. Після вогняної, імпульсивної енергії Овна, де все вирішується в моменті та народжується з пориву, настає зовсім інший стан — стан вкорінення. Рух стає поступовим, усвідомленим, глибинним. Увага м’яко зміщується із зовнішнього тиску на внутрішню опору, і дедалі частіше постає запитання про те, на чому тримається наше життя, що дає нам стійкість та відчуття реальності, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Матерія припиняє бути чимось вторинним — навпаки, вона стає основою, через яку виявляється все інше. Смак їжі, тепло сонячного проміння, тиша ранку, затишок простору — все це починає відігравати особливу роль. І саме в цій щільній, теплій, насиченій енергії поступово прокидаються архетипи Тельця — давні, глибокі, пов’язані із самою природою життя.

І що глибше ми входимо в енергію цього періоду, то зрозуміліше стає, чому Телець відчувається таким м’яким, чуттєвим і земним. Цим знаком керує Венера — планета, що відповідає за задоволення, красу, смак, тілесність і здатність насолоджуватися життям. Під її впливом усе, що пов’язане з Тельцем, набирає особливої щільності й теплоти: бажання стають спокійними, але наполегливими, почуття — глибокими, але не бурхливими, а прагнення до гармонії — майже інстинктивним.

Венера в Тельці не кличе до романтичних спалахів або драми. Її кохання — тепле, стабільне, тілесне, засноване на довірі, дотиках, запахах, затишку, красі простих речей. Воно вчить нас цінувати якість, обирати найкраще, оточувати себе тим, що живить і тіло, і душу. І саме завдяки Венері тельцівська енергія відчувається такою заземленою, повільною, насиченою — начебто саме життя стає смачнішим, відчутнішим, більш справжнім.

Коли Сонце проходить по Тельцю, ми починаємо дивитися на світ очима земної Венери. У цей період ми помічаємо відтінки, текстури, запахи, форми. Ми тягнемося до того, що гарно, м’яко, приємно. Обираємо те, що дає відчуття безпеки й наповненості. Це час, коли ми вчимося жити красиво, чуттєво, усвідомлено, з повагою до своїх бажань і до свого тіла.

Архетип Бика (Тельця) — символ внутрішньої сили, впевненості та спокійного руху вперед. У цьому образі немає напруження, немає поспіху, немає потреби щось доводити. Бик не реагує на кожне зовнішнє роздратування, він не відхиляється зі свого шляху через чужі очікування чи обставини. Він рухається повільно, але неухильно, і саме завдяки цьому створює навколо себе стійку реальність.

Коли Сонце проходить по Тельцю, ця енергія стає відчутною всередині: з’являється внутрішній стрижень, який не потребує підтвердження ззовні. Виникає бажання зосередитися на головному, зміцнити те, що вже є, і поступово розвивати це далі.

Поступово сила земного Тельця поглиблюється й переходить у м’якший, але не менш потужний стан — архетип Землі. Це вже не просто рух вперед, а глибокий зв’язок з основою життя. Земля приймає все, що в неї вкладено, вона утримує, живить, дає час і простір для зростання. В її енергії немає поспіху, але є впевненість у результаті. Саме тому в період Сонця в Тельці ми починаємо почувати себе інакше: тіло стає чутливішим, бажання — більш справжніми, а сприйняття — спокійнішим і стійкішим.

І з цієї глибокої, стійкої енергії, яку генерує Сонце в Тельці, поступово виростає архетип Охоронця Цінності. Це стан внутрішньої зрілості, в якому людина починає по-справжньому відчувати ціну всього, що в неї є. Час припиняє здаватися безмежним ресурсом, енергія — чимось, що можна витрачати бездумно, а почуття — чимось, що не вимагає дбайливого ставлення. З’являється тонке, але дуже чітке розуміння: не все варте нашої уваги, не все заслуговує на вкладення. З’являється спокійна вибірковість, здатність обирати найкращі з них, а не все, на що можна звернути увагу.

Усі ці архетипи м’яко переплітаються, створюючи єдине поле, в якому розгортається життя в період транзиту Сонця по знаку Тельця. Це час не різких змін, а поступового розкриття. Він схожий на бутон, що повільно розгортається під теплим сонячним світлом, не поспішаючи, не кваплячись, але неминуче. У цьому процесі немає випадковості — кожен рух природний, кожен стан закономірний.

Коли Сонце входить у Телець, тема грошей стає особливо актуальною. Фінанси в цей період — це не тільки засіб обміну, а й форма енергії, що потребує поваги, уваги та правильного поводження. І саме в цей час особливо чітко виявляється венеріанська природа Тельця: прагнення до якості, стабільності, комфорту та матеріальної опори.

Підхід до заробітку змінюється. Зникає бажання «рвонути» або зробити щось різко. На перший план виходять стратегія, послідовність, надійність. Телець не любить хаосу, і Сонце в цьому знаку м’яко підштовхує нас до того, щоб будувати фінансові рішення на міцному фундаменті. Це час, коли найкраще дають результати дії, спрямовані на зміцнення доходів, створення запасів, інвестиції в те, що служитиме довго.

У цей період особливо загострюється почуття цінності — і воно безпосередньо впливає на гроші. Ми починаємо чіткіше розуміти, що варте наших зусиль, а що ні. Що приносить реальну віддачу, а що тільки забирає енергію. І це стосується не лише роботи, а й купівель, вкладень, стосунків із ресурсами. Венера, управителька Тельця, вчить нас обирати краще, а не більше; якісне, а не гучне; стале, а не тимчасове. І саме це внутрішнє почуття якості стає головним фінансовим орієнтиром.

Поступово приходить розуміння, що заробіток — це не перегони, а процес дозрівання. Як земля, що не дає плодів миттєво, але щедро винагороджує тих, хто діє терпляче й послідовно. З таким підходом легко додається те, що вже маєте в плані ресурсів. А тіло добре реагує на медичні маніпуляції, відбувається швидке відновлення організму.

У період Сонця в Тельці особливо добре йдуть справи, пов’язані з довгостроковими проєктами, ремеслом, красою, землею, тілесністю, стабільними послугами, фінансами, дизайном, комфортом, нерухомістю. Усе, що вимагає смаку, якості та уважного ставлення до деталей, приносить більше плодів, ніж зазвичай.

І водночас приходить бажання навести лад у фінансовій сфері: переглянути витрати, зміцнити доходи, створити подушку безпеки, вкластися в те, що дійсно важливе. І саме в цій спокійній, упевненій енергії народжується відчуття фінансової опори, яке залишається з нами надовго.

Сонце в Тельці нагадує: гроші люблять повагу, лад і якість. Вони приходять туди, де є стабільність, терпіння і чітке розуміння власної цінності. І якщо в цей період ми вчимося поводитися з ресурсами дбайливо й мудро, то далі вони починають працювати на нас — так само тихо, надійно і послідовно, як сама енергія Тельця.