Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року: 10 важливих психологічних афірмацій

Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року є чудовою можливістю для самопізнання, коли ви можете глибше зануритися у свої внутрішні прагнення та цінності.

Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року — це час глибоких змін і трансформацій, що може призвести до переосмислення життєвих цілей і пріоритетів. Енергія цього періоду підтримує очищення та звільнення від обмежуючих переконань, відкриваючи шлях для нових можливостей. Психологічні афірмації можуть бути потужним інструментом для налаштування на позитивні зміни. Ось 10 афірмацій, які можна використовувати в цей період:

"Я готовий/готова відпустити все, що більше не служить моєму зростанню." "Я відкритий/відкрита до нових можливостей і змін у своєму житті." "Моя інтуїція веде мене до правильних рішень." "Я заслуговую на успіх і щастя в усіх сферах свого життя." "Я вірю в себе і свої можливості." "Я приймаю трансформації, які відбуваються в мені." "Кожен день я стаю кращою версією себе." "Я створюю позитивне середовище навколо себе." "Я здатний/здатна навчатися і рости в будь-якій ситуації." "Я приймаю любов і підтримку, які мені пропонує Всесвіт."

Використовуйте ці афірмації під час медитацій або в повсякденному житті, щоб укріпити позитивний настрій і налаштуватися на зміни, які принесуть потужні трансформації в ваше життя.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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