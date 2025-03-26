Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: 10 психологічних афірмацій

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року відбудеться в знаку Овна — це особливо енергетично насичений час, коли закладаються глибокі зміни на рівні "я-образу", дій, вибору та внутрішньої волі. Затемнення в Овні завжди пов’язане з початком нового циклу, проте цей початок не обов’язково легкий. Часто перед ним приходить усвідомлення того, що старі патерни більше не працюють: образ себе, який ми несемо в світ, вже не відповідає внутрішнім відчуттям. Тому цей період може супроводжуватись внутрішнім конфліктом, імпульсивністю, бажанням звільнитись від зовнішнього контролю або обмежень.

Затемнення діє не лише в день своєї кульмінації, а має післядію до шести місяців. Але найбільш напруженою є тіньова фаза — три дні до і три дні після. У цей час краще не приймати важливих рішень, не вступати у відкриті конфлікти, а зосередитися на внутрішній роботі: що саме у мені хоче зрушити з місця? Чи дозволяю я собі бути такою (таким), якою (яким) є насправді? Чи дію з власної волі, чи реагую на очікування інших?

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У такі моменти важливо відновити контакт із собою — і саме тут можуть стати в пригоді афірмації.

Афірмації — це короткі позитивні твердження, які допомагають поступово змінювати внутрішній діалог. Більшість з нас щодня повторює в голові одні й ті самі думки — часто автоматично, без усвідомлення. Якщо ці думки сповнені сумнівів, тривоги, критики або сорому, вони формують відповідну реальність. Афірмації — це спосіб замінити руйнівні установки на підтримувальні.

Але важливо пам’ятати: афірмації працюють лише тоді, коли вимовляються регулярно, з увагою і внутрішнім дозволом повірити в нову реальність. Це не чарівна формула, а практика формування нових нейронних зв’язків, нових реакцій на старі події.

У час затемнення, коли підіймаються глибинні теми — страх бути собою, нездатність сказати «ні», залежність від зовнішньої оцінки — афірмації можуть стати якірною точкою, яка тримає внутрішній центр у стані спокою.

10 психологічних афірмацій для сонячного затемнення в Овні (29 березня 2025 року):

Я маю право бути собою і проявляти свою справжню сутність. Моє життя — моя відповідальність, і я обираю діяти з любов’ю до себе. Я довіряю собі і своїм рішенням. У мені є сила починати спочатку. Я більше не боюся діяти, я обираю рух вперед. Я створюю своє життя згідно з власними цінностями. Моє "ні" — таке ж важливе, як моє "так". Я відпускаю потребу подобатись усім. Я обираю внутрішню опору замість зовнішнього схвалення. Я гідна (гідний) кращого і відкриваюся новому етапу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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