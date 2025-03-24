Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: найпопулярніші прикмети та забобони

Це затемнення стане своєрідним дзеркалом, яке висвітлює наші імпульси, страхи та справжні наміри

29 березня — це фінал весняного “коридору затемнень”, що триває з 14 по 29 березня. У цей час стираються звичні межі, виникає плутанина в цілях, посилюються емоційні коливання. Люди можуть відчувати втому, безсоння або навпаки — дивний приплив сил, тривогу або несподіване прозріння.

Це затемнення у вогняному Овні — символі початку, боротьби й незалежності. Воно підштовхує до дій, але без ясності — а це може призвести до конфліктів або спонтанних рішень, про які згодом шкодують.

Сонячне затемнення — це не просто астрономічне явище, а й потужний енергетичний злам, що здавна викликав тривогу, страх і захоплення.

Найпопулярніші забобони та прикмети

1. “Затемнення — це знак згори”

Наші предки вірили, що затемнення символізує конфлікт між світлом і темрявою. У такий час не варто робити важливих рішень — “не видно дороги, і можна оступитися”.

2. “Закрий вікна — не впусти тінь у дім”

Було прийнято зачиняти вікна і двері, аби “тінь затемнення” не проникла в оселю. Вважалося, що вона приносить зневіру, хвороби та сварки.

3. “Не дивися — не захопи зло очима”

Заборона дивитися на затемнення голими очима має і практичне, і містичне коріння: крім шкоди для зору, вважалося, що можна “втягнути у себе темну силу”.

4. “Не їж — не засвоїш”

Поширена прикмета — уникати їжі під час затемнення. Вважалося, що все, що потрапляє в тіло в цю мить, не засвоюється, а “застрягає” в енергетичному полі.

5. “Не сварись — посваришся назавжди”

Будь-який конфлікт під затемненням може мати тривалі наслідки. Цей день — як закрита коробка: що в неї покладеш, те довго не зміниться.

Рекомендації на цей день

Уникайте суперечок і спонтанних заяв.

Не починайте нові справи — краще завершувати або переосмислювати.

Проведіть час у тиші або медитації.

Добре працюють практики очищення — як фізичного, так і емоційного.

Напишіть на папері все, від чого хочете звільнитися, і символічно спаліть (в безпечному місці).

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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