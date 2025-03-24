Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: особливості періоду і що категорично заборонено робити

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року в знаку Овна відкриває період глибоких особистих трансформацій і потреби в новому початку

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року відбудеться в знаку Овна і стане потужною точкою перезавантаження. Це повне сонячне затемнення, яке відкриває новий цикл на кілька місяців, а іноді — на роки. Такі астрологічні моменти мають глибоку енергетичну силу, тому варто ставитися до них уважно.

Особливості періоду

1. Затемнення в Овні — знак ініціативи і війни

Це затемнення запускає тему нових починань , але також потребу в особистих кордонах , рішучості та боротьбі за себе .

Може загостритись імпульсивність, дратівливість, бажання все вирішити «тут і зараз».

Це сприятливий період для переосмислення: Хто я? Чого хочу саме я? – і чесної відповіді на це.

2. Затемнення відбудеться під час ретроградного Меркурія (починається 14 березня)

Це додає періоду плутанини , затримок , переоцінки рішень .

Можуть повертатися старі ідеї, люди, ситуації, які потребують закриття.

3. Підвищена чутливість

Можливі емоційні сплески, безсоння, внутрішня напруга, особливо у людей з вразливою нервовою системою або якщо затемнення "зачіпає" ваші натальні планети.

Що категорично не можна робити

Починати важливі справи, запускати проєкти Вважається, що все нове, розпочате в затемнення, нестиме енергію хаосу або матиме непередбачуваний результат. Проводити магічні ритуали або викликати «вищі сили» Енергії затемнення нестабільні й "провал" між світами занадто відкритий. Це може бути небезпечно. З’ясовувати стосунки або конфліктувати Емоції — на межі. Можна сказати або зробити те, про що потім пошкодуєте. Переїжджати або приймати важливі рішення щодо житла, роботи, шлюбу Енергетика затемнення спотворює бачення ситуації. Краще зачекати кілька днів. Переїдання, алкоголь, зловживання Організм дуже чутливий у ці дні, можливі загострення, отруєння, загальне ослаблення. Перебувати на відкритому сонці у момент затемнення Це може вплинути на самопочуття, викликати головний біль, серцебиття, емоційний дисбаланс.

Що корисно робити

Відпускати старе — через щоденник, символічне спалення списку образ чи завершених етапів.

Медитувати на очищення та заспокоєння .

Відпочивати , бути наодинці з собою або в тихому просторі.

Писати листи прощення (не обов’язково надсилати) .

Займатися тілом м’яко: йога, дихальні практики, розтяжка.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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