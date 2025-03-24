Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: особливості періоду і що категорично заборонено робити

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року в знаку Овна відкриває період глибоких особистих трансформацій і потреби в новому початку
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року відбудеться в знаку Овна і стане потужною точкою перезавантаження. Це повне сонячне затемнення, яке відкриває новий цикл на кілька місяців, а іноді — на роки. Такі астрологічні моменти мають глибоку енергетичну силу, тому варто ставитися до них уважно.
Особливості періоду
1. Затемнення в Овні — знак ініціативи і війни
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Це затемнення запускає тему нових починань, але також потребу в особистих кордонах, рішучості та боротьбі за себе.
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Може загостритись імпульсивність, дратівливість, бажання все вирішити «тут і зараз».
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Це сприятливий період для переосмислення: Хто я? Чого хочу саме я? – і чесної відповіді на це.
2. Затемнення відбудеться під час ретроградного Меркурія (починається 14 березня)
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Це додає періоду плутанини, затримок, переоцінки рішень.
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Можуть повертатися старі ідеї, люди, ситуації, які потребують закриття.
3. Підвищена чутливість
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Можливі емоційні сплески, безсоння, внутрішня напруга, особливо у людей з вразливою нервовою системою або якщо затемнення "зачіпає" ваші натальні планети.
Що категорично не можна робити
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Починати важливі справи, запускати проєктиВважається, що все нове, розпочате в затемнення, нестиме енергію хаосу або матиме непередбачуваний результат.
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Проводити магічні ритуали або викликати «вищі сили»Енергії затемнення нестабільні й "провал" між світами занадто відкритий. Це може бути небезпечно.
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З’ясовувати стосунки або конфліктуватиЕмоції — на межі. Можна сказати або зробити те, про що потім пошкодуєте.
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Переїжджати або приймати важливі рішення щодо житла, роботи, шлюбуЕнергетика затемнення спотворює бачення ситуації. Краще зачекати кілька днів.
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Переїдання, алкоголь, зловживанняОрганізм дуже чутливий у ці дні, можливі загострення, отруєння, загальне ослаблення.
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Перебувати на відкритому сонці у момент затемненняЦе може вплинути на самопочуття, викликати головний біль, серцебиття, емоційний дисбаланс.
Що корисно робити
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Відпускати старе — через щоденник, символічне спалення списку образ чи завершених етапів.
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Медитувати на очищення та заспокоєння.
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Відпочивати, бути наодинці з собою або в тихому просторі.
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Писати листи прощення (не обов’язково надсилати).
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Займатися тілом м’яко: йога, дихальні практики, розтяжка.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.
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