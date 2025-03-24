Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: три медитації для приваблення змін

Сонячне затемнення – це момент, коли Всесвіт ніби натискає кнопку "перезавантаження", відкриваючи портал для глибокої трансформації.
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року – потужний період оновлення, звільнення і відкриття нового. Це астрономічне й енергетичне явище має особливу силу, щоб задати вектор на місяці, а подекуди – й на роки вперед. Нижче – три глибокі медитації, які допоможуть залучити бажані зміни у ваше життя.
Медитація на прояснення наміру
Мета: очистити розум і сформулювати щире бажання, яке ви хочете втілити.
Як практикувати:
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Сядьте у спокійному місці, запаліть свічку.
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Заплющте очі, зробіть 7 глибоких вдихів-видихів.
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Уявіть чорний оксамитовий небосхил. Посеред нього – сонце, яке починає зникати за тінню Місяця.
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Промовте подумки: "Я дозволяю собі побачити істину. Я готова/готовий до змін, що приведуть мене до мого вищого шляху".
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Відчуйте, яке бажання приходить з глибини серця. Залиште його в центрі уявного небосхилу, ніби ви сієте зерно в темряву.
Тривалість: 10–15 хвилин
Коли проводити: за кілька годин до затемнення або під час піку.
Медитація відпускання минулого
Мета: звільнити емоційні блоки та віджиле, щоб впустити нове.
Як практикувати:
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Візьміть аркуш паперу, запишіть усе, що заважає вам рухатися вперед: страхи, образи, сумніви.
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Сядьте в тиші. Заплющте очі, тримайте аркуш перед собою.
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Уявіть, що з кожним видихом ви видихаєте стару енергію в папір.
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Промовляйте подумки: "Я вдячна/вдячний за досвід. Я прощаю. Я відпускаю".
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Коли відчуєте завершення, розплющте очі іта спаліть папір, спостерігаючи, як дим розвіює ваше минуле.
Тривалість: ~20 хвилин
Коли проводити: безпосередньо після затемнення.
Медитація візуалізації майбутнього
Мета: заякорити нову реальність, якої ви прагнете.
Як практикувати:
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Займіть зручне положення. Можна лежати.
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Уявіть, що стоїте на порозі дверей зі світла.
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Відчиніть ці двері і побачте себе через пів року. Який вигляд ви маєте? Де ви? Що відчуваєте?
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Насолодіться кожною деталлю, ніби це вже сталося.
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Промовте: "Я відкриваюся для змін. Моє нове життя починається зараз".
Тривалість: 15–20 хвилин
Коли проводити: у вечір після затемнення або наступного ранку.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.
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