Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: три медитації для приваблення змін

Сонячне затемнення – це момент, коли Всесвіт ніби натискає кнопку "перезавантаження", відкриваючи портал для глибокої трансформації.

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року – потужний період оновлення, звільнення і відкриття нового. Це астрономічне й енергетичне явище має особливу силу, щоб задати вектор на місяці, а подекуди – й на роки вперед. Нижче – три глибокі медитації, які допоможуть залучити бажані зміни у ваше життя.

Медитація на прояснення наміру

Мета: очистити розум і сформулювати щире бажання, яке ви хочете втілити.

Як практикувати:

Сядьте у спокійному місці, запаліть свічку. Заплющте очі, зробіть 7 глибоких вдихів-видихів. Уявіть чорний оксамитовий небосхил. Посеред нього – сонце, яке починає зникати за тінню Місяця. Промовте подумки: "Я дозволяю собі побачити істину. Я готова/готовий до змін, що приведуть мене до мого вищого шляху". Відчуйте, яке бажання приходить з глибини серця. Залиште його в центрі уявного небосхилу, ніби ви сієте зерно в темряву.

Тривалість: 10–15 хвилин

Коли проводити: за кілька годин до затемнення або під час піку.

Медитація відпускання минулого

Мета: звільнити емоційні блоки та віджиле, щоб впустити нове.

Як практикувати:

Візьміть аркуш паперу, запишіть усе, що заважає вам рухатися вперед: страхи, образи, сумніви. Сядьте в тиші. Заплющте очі, тримайте аркуш перед собою. Уявіть, що з кожним видихом ви видихаєте стару енергію в папір. Промовляйте подумки: "Я вдячна/вдячний за досвід. Я прощаю. Я відпускаю". Коли відчуєте завершення, розплющте очі іта спаліть папір, спостерігаючи, як дим розвіює ваше минуле.

Також читайте Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: найпопулярніші прикмети та забобони

Тривалість: ~20 хвилин

Коли проводити: безпосередньо після затемнення.

Медитація візуалізації майбутнього

Мета: заякорити нову реальність, якої ви прагнете.

Як практикувати:

Займіть зручне положення. Можна лежати. Уявіть, що стоїте на порозі дверей зі світла. Відчиніть ці двері і побачте себе через пів року. Який вигляд ви маєте? Де ви? Що відчуваєте? Насолодіться кожною деталлю, ніби це вже сталося. Промовте: "Я відкриваюся для змін. Моє нове життя починається зараз".

Тривалість: 15–20 хвилин

Коли проводити: у вечір після затемнення або наступного ранку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

Читайте також: