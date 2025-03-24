Сонячне затемнення 29 березня 2025 року в Овні відкриває період внутрішнього перезавантаження, коли старі сценарії завершуються, а нові ще лише формуються.

Сонячне затемнення 20 березня 2025 року в знаку Овна відкриє портал для сміливих рішень, оновлення особистої сили та відсікання зайвого. Це період, коли Всесвіт "перезавантажує" ваш шлях, тож важливо не лише відпустити старе, а й задати правильний вектор руху вперед. Але дійте м’яко — затемнення має енергію "обнулення", а не активних стартів.

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: три ритуали для глибоких змін

Ритуал прощання зі старим "Я"

Для чого: звільнитися від старих моделей поведінки, ролей, які більше не служать.

Як робити:

Візьміть аркуш паперу та напишіть: "Я відпускаю..." — і перелічіть усе, що хочете залишити в минулому: страхи, обмеження, образи, залежності.

Спаліть папір (безпечно) зі словами: "Я звільняю простір для нового. Нехай буде так."

Уявіть, як попіл забирає вітер, а на його місці з’являється світло.

Практика дзеркального зору

Для чого: побачити себе новим поглядом, активізувати внутрішню силу.

Як робити:

Станьте перед дзеркалом, подивіться собі в очі.

Повторіть 7 разів: "Я бачу в собі силу. Я довіряю собі. Я готова до нового."

Наприкінці подякуйте собі й зробіть глибокий вдих — як символ прийняття змін.

Медитація "Вогонь намірів"

Для чого: очистити простір і сконцентруватися на тому, що справді важливо.

Як робити:

Запаліть свічку, сядьте біля неї.

У тиші зосередьтесь на полум’ї й подумки задайте собі питання: "Чого я справді хочу?"

Дозвольте відповіді з’явитися без тиску. Потім проговоріть уголос одне ключове бажання: "Нехай моє бажання розкриється в гармонії з моїм шляхом."

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Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: нюанси періоду

Не починайте нове одразу в день затемнення. Енергії ще не стабільні.

Уникайте конфліктів — дні довкола затемнення загострюють емоційність.

Важливо спостерігати за тим, що зникає з вашого життя саме — це можуть бути знаки від Всесвіту.

Особливо потужно затемнення впливає на людей із планетами в знаках Овна, Терезів, Рака і Козорога.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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