Сонячне затемнення 29 березня 2025 року в Овні відкриває період внутрішнього перезавантаження, коли старі сценарії завершуються, а нові ще лише формуються.
Сонячне затемнення 20 березня 2025 року в знаку Овна відкриє портал для сміливих рішень, оновлення особистої сили та відсікання зайвого. Це період, коли Всесвіт "перезавантажує" ваш шлях, тож важливо не лише відпустити старе, а й задати правильний вектор руху вперед. Але дійте м’яко — затемнення має енергію "обнулення", а не активних стартів.
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: три ритуали для глибоких змін
Ритуал прощання зі старим "Я"
Для чого: звільнитися від старих моделей поведінки, ролей, які більше не служать.
Як робити:
- Візьміть аркуш паперу та напишіть: "Я відпускаю..." — і перелічіть усе, що хочете залишити в минулому: страхи, обмеження, образи, залежності.
- Спаліть папір (безпечно) зі словами: "Я звільняю простір для нового. Нехай буде так."
- Уявіть, як попіл забирає вітер, а на його місці з’являється світло.
Практика дзеркального зору
Для чого: побачити себе новим поглядом, активізувати внутрішню силу.
Як робити:
- Станьте перед дзеркалом, подивіться собі в очі.
- Повторіть 7 разів: "Я бачу в собі силу. Я довіряю собі. Я готова до нового."
- Наприкінці подякуйте собі й зробіть глибокий вдих — як символ прийняття змін.
Медитація "Вогонь намірів"
Для чого: очистити простір і сконцентруватися на тому, що справді важливо.
Як робити:
- Запаліть свічку, сядьте біля неї.
- У тиші зосередьтесь на полум’ї й подумки задайте собі питання: "Чого я справді хочу?"
- Дозвольте відповіді з’явитися без тиску. Потім проговоріть уголос одне ключове бажання: "Нехай моє бажання розкриється в гармонії з моїм шляхом."
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: нюанси періоду
- Не починайте нове одразу в день затемнення. Енергії ще не стабільні.
- Уникайте конфліктів — дні довкола затемнення загострюють емоційність.
- Важливо спостерігати за тим, що зникає з вашого життя саме — це можуть бути знаки від Всесвіту.
- Особливо потужно затемнення впливає на людей із планетами в знаках Овна, Терезів, Рака і Козорога.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.
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