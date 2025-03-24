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Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: три ритуали для глибоких змін

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: три ритуали для глибоких змін

Під час сонячного затемнення важливо сповільнитися, слухати себе та не приймати поспішних рішень / Фото: ТСН.ua

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року в Овні відкриває період внутрішнього перезавантаження, коли старі сценарії завершуються, а нові ще лише формуються.

Сонячне затемнення 20 березня 2025 року в знаку Овна відкриє портал для сміливих рішень, оновлення особистої сили та відсікання зайвого. Це період, коли Всесвіт "перезавантажує" ваш шлях, тож важливо не лише відпустити старе, а й задати правильний вектор руху вперед. Але дійте м’яко — затемнення має енергію "обнулення", а не активних стартів.

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: три ритуали для глибоких змін

Ритуал прощання зі старим "Я"

Для чого: звільнитися від старих моделей поведінки, ролей, які більше не служать.

Як робити:

  • Візьміть аркуш паперу та напишіть: "Я відпускаю..." — і перелічіть усе, що хочете залишити в минулому: страхи, обмеження, образи, залежності.
  • Спаліть папір (безпечно) зі словами: "Я звільняю простір для нового. Нехай буде так."
  • Уявіть, як попіл забирає вітер, а на його місці з’являється світло.

Практика дзеркального зору

Для чого: побачити себе новим поглядом, активізувати внутрішню силу.

Як робити:

  • Станьте перед дзеркалом, подивіться собі в очі.
  • Повторіть 7 разів: "Я бачу в собі силу. Я довіряю собі. Я готова до нового."
  • Наприкінці подякуйте собі й зробіть глибокий вдих — як символ прийняття змін.

Медитація "Вогонь намірів"

Для чого: очистити простір і сконцентруватися на тому, що справді важливо.

Як робити:

  • Запаліть свічку, сядьте біля неї.
  • У тиші зосередьтесь на полум’ї й подумки задайте собі питання: "Чого я справді хочу?"
  • Дозвольте відповіді з’явитися без тиску. Потім проговоріть уголос одне ключове бажання: "Нехай моє бажання розкриється в гармонії з моїм шляхом."

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: нюанси періоду

  • Не починайте нове одразу в день затемнення. Енергії ще не стабільні.
  • Уникайте конфліктів — дні довкола затемнення загострюють емоційність.
  • Важливо спостерігати за тим, що зникає з вашого життя саме — це можуть бути знаки від Всесвіту.
  • Особливо потужно затемнення впливає на людей із планетами в знаках Овна, Терезів, Рака і Козорога.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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