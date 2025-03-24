Сонячне затемнення 29 березня 2025: що можна робити з погляду езотерики

Період затемнення 29 березня 2025 року відкриває портал для глибинної внутрішньої трансформації, коли старі шаблони можуть остаточно зруйнуватись, щоб звільнити місце новому "я".

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року — це потужне астрономічне й езотеричне явище, яке відкриває новий цикл трансформацій. Це буде часткове сонячне затемнення, яке відбудеться під час молодика в Овні — знаковому, активному і ініціативному знаку стихії Вогню. З езотеричного погляду це вікно для потужного очищення, оновлення, звільнення від старого та закладення нового наміру.

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, тимчасово затьмарюючи світло. У езотеричній традиції це момент, коли приховане виходить на поверхню, а зовнішнє затемнюється, щоб ми могли побачити істину.

Що робити з погляду езотерики

Ритуал відсікання старого

Напишіть на папері все, що більше не хочете нести у своєму житті: страхи, залежності, образи, деструктивні зв’язки. Потім спаліть цей папір (бажано в безпечному місці). Це символізує звільнення через вогонь.

Медитація "Повернення до ядра"

Сконцентруйтесь на сонячному сплетінні. Уявіть, як сонце всередині вас розгоряється, ви очищаєтесь від старого і стаєте відкритими до нового. Повторюйте:

"Я звільняюсь від усього, що не служить мені. Я творю новий шлях".

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Наміри на новий цикл

Затемнення в Овні — ідеальний момент для програмування нових проєктів, рішень, нової ролі у житті. Напишіть 1-3 наміри, що мають енергію дії.

Наприклад:

"Я починаю справу, яка надихає мене".

"Я стаю сміливою і незалежною у своїх рішеннях".

"Я ініціюю важливу зміну у своєму житті"

Енергетичне очищення простору

Енергія Овна сприяє очищенню через рух. Провітріть дім, позбудьтеся зайвого, проведіть енергетичне очищення (з допомогою свічки, пахощів або соляного розчину). Це оновлює простір, де ви формуєте нові наміри.

Що не варто робити

Не проводьте важливих зустрічей, підписання угод — затемнення створює нестабільність і емоційну імпульсивність.

Не приймайте рішень з "гарячої голови" — краще перечекати 2–3 дні.

Не варто практикувати магічні ритуали, пов’язані з підпорядкуванням волі інших — енергія затемнення може повернутися бумерангом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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