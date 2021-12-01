Сонячне затемнення 4 грудня: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Сонячне затемнення буде своєрідним потрясінням для більшості знаків зодіаку

4 грудня 2021 року землян очікує на сонячне затемнення.

Затемнення Сонця відбувається, коли Місяць розташовується між Сонцем і Землею і в такий спосіб перекриває потік сонячного світла. З погляду езотерики, це - енергетично важливий день.

Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на сонячне затемнення 4 грудня.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Пориньте у запах дежавю та ехо ностальгії. Віддайтеся спогадам, які затягують вас і не дають дихати. Спустіться у ваш родовід і витягніть на світло бажання ваших далеких предків. Відчувайте знання, якими насичені ваші кістки. Дозвольте пам'яті піднятися.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

За допомогою техніки вільного письма встановіть зв'язок з далекими предками. Для цього просто візьміть зошит і пишіть 10 хвилин. Спочатку ви будете відчувати себе дивно, але далі ваше его посунеться. Напишіть для початку "Я хочу зміцнити свій зв'язок з родом" і просто почніть писати.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Коли ми думаємо про пам'ять, то згадуємо людей, яких ми знали, та запахи, які їх оточували. Вийдіть сьогодні за межі цих асоціацій та зробіть своєрідний ритуал з поваги до предків. Адже ви не тільки окрема особистість, але й живе втілення минулих поколінь.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Зазирніть за серпанок і вивчіть невідомі сторони своєї душі. Але пам'ятайте, що надмір порушує рівновагу. Легко торкніться меж своєї свідомості, розуміючи безмежні можливості, які відкриваються перед вами, якщо впустити у світ магію.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Відточуйте свої знання та шукайте умиротворення. Три дні поспіль поспостерігайте за сходом та заходом сонця. Виділіть 10 хвилин, щоб зрозуміти цю магію переходу та замислитися про зміни у власному житті. Якщо щось бентежить ваш розум, будьте готові отримати несподівані відповіді.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Древні містики поважали перехрестя, бо вважали, що саме там трапляються можливості, створюються умови для синхронності подій у нашому житті. Досягнув такої метафоричної точки у житті, ви не можете продовжувати ваш старий шлях, потрібно зробити поворот та дослідити невідоме. Якби ви зараз стояли на перехресті, чи готові ви залишити минуле позаду. щоб обрати новий шлях.

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ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Ви станете сильнішими, якщо дозволите вищим силам допомогти справитися з злетами та падіннями щоденного життя. Ваш дух тече крізь ваше фізичне втілення, а душа харчується відчуттями від органів почуттів. Пам'ятайте, що ви - вмістилище духу і ви священні, щоб ви не робили.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Поверніться до себе додому, до себе справжнього. Це не однократна дія, а практика, яку треба здійснювати знову та знову. Виходячи у світ, ви несете туди священну сутність і про неї потрібно турбуватися, коли ви опиняєтеся вдома.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

А що якщо ви вже саме такі, як потрібно? Що не варто ставати духовнішим, добрішим, більш якоюсь ще? Слід визнати, що ви і так чудові. Наш глибокий страх полягає не в тому, що ми - недосконалі, а в тому, що ми - занадто сильні. Нас найбільше лякає наше власне світло, а не темрява. Применшуючи себе, ви не служите світу.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Ми, люди, дуже часто любимо вішати ярлики і все узагальнювати. Проте варто пам'ятати і про те, що всі ми різні і кожний з нас - неповторний. Але варто на трішки забути про обережність і ви будемо довго пам'ятати якусь подію. Тому пам'ятайте про чужу та свою унікальність.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Проведіть цей день усвідомлено, відчуваючи власну присутність у світі, помічаючи інших людей, які теж у ньому існують - сім'ї, колег і навіть сусідів у черзі у супермаркеті. Подумки шукайте їх особливості. Коли спіймаєте себе на думці, що ви занурилися у внутрішній світ, поверніть свою увагу у зовнішній світ. Коли будете робити цю процедуру, уявляйте, як кожна клітиночка вашого тіла всмоктує всі деталі того, що відбувається.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Сьогодні замисліться над тим, чи є у вашому житті люди, яких ви перестали помічати. Хто став невидимим для вас? Зверніть увагу на те, яких подарунків долі ви себе позбавляєте, коли перестаєте помічати індивідуальність в інших.

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