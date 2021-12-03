Сонячне затемнення 4 грудня: що можна і категорично заборонено робити

4 грудня – день надпотужних енергій.
4 грудня відбудеться сонячне затемнення, молодик і вихід із коридору затемнень.
Сонячне затемнення 4 грудня: хто побачить
Повне сонячне затемнення відбудеться у знаку Стрільця. Воно буде найкоротшим і триватиме 1 хвилину 54 секунди. Побачити затемнення зможуть жителі Південної Австралії, Південної Америки, Африки, Атлантики, Індійського та Тихого океанів та Антарктиди.
Сонячне затемнення 4 грудня: езотерика
З погляду езотерики, цей день несприятливий для будь-яких важливих справ та починань. Астрологи вважають, що затемнення може спровокувати різні складності та проблеми, особливо фізичного та розумового характеру.
У той же час сонячне затемнення сприяє прояву різних прихованих внутрішніх ресурсів і це є сприятливим фактором духовної практики в цей час.
Створений у цей день намір, медитація та концентрація на ньому будуть мати значну силу, і формувати такий намір слід саме в контексті вищесказаного, тобто в контексті зречення, звільнення, оновлення, відсікання, трансформації.
Додамо, що й місячне затемнення більше зачіпає нашу підсвідомість, емоції, то сонячне спрямоване зовнішню реалізацію, на подійний план.
Тому може бути багато приємних зустрічей і несподіваних знайомств. Протягом його треба встигнути вирішити справи, помиритися з близькими людьми, зробити правильні висновки.
Сонячне затемнення 4 грудня: що не можна робити
- вступати у суперечки та конфлікти;
- сідати за кермо у разі перевтоми;
- стригти волосся;
- розпочинати нові справи;
- міняти роботу;
- приймати алкоголь;
- робити розкішні придбання;
- ризикувати;
- заводити нові знайомства;
- вирушати у тривалі подорожі;
- довгий час керувати транспортним засобом;
- робити хірургічні операції;
- переїжджати у новий будинок/місто/країну.
Сонячне затемнення 4 грудня: що потрібно робити
- генеральне прибирання;
- викиньте старі та непотрібні речі;
- очистити простір;
- відмовитися від шкідливих звичок;
- більше відпочивати;
- висипатися;
- не переїдати;
- уникати інтенсивних фізичних навантажень;
- помедитувати у тиші;
- прийняти теплу ванну;
- вибачитися у людей, яких ви чимось образив;
- позбутися боргів, які у вас нагромадилися.
Раніше ми писали про гороскоп для всіх знаків зодіаку під час сонячного затемнення.
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