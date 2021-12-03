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Сонячне затемнення 4 грудня: що можна і категорично заборонено робити

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Сонячне затемнення 4 грудня: що можна і категорично заборонено робити

ТСН.ua

4 грудня – день надпотужних енергій.

4 грудня відбудеться сонячне затемнення, молодик і вихід із коридору затемнень.

Сонячне затемнення 4 грудня: хто побачить

Повне сонячне затемнення відбудеться у знаку Стрільця. Воно буде найкоротшим і триватиме 1 хвилину 54 секунди. Побачити затемнення зможуть жителі Південної Австралії, Південної Америки, Африки, Атлантики, Індійського та Тихого океанів та Антарктиди.

Сонячне затемнення 4 грудня: езотерика

З погляду езотерики, цей день несприятливий для будь-яких важливих справ та починань. Астрологи вважають, що затемнення може спровокувати різні складності та проблеми, особливо фізичного та розумового характеру.
У той же час сонячне затемнення сприяє прояву різних прихованих внутрішніх ресурсів і це є сприятливим фактором духовної практики в цей час.

Створений у цей день намір, медитація та концентрація на ньому будуть мати значну силу, і формувати такий намір слід саме в контексті вищесказаного, тобто в контексті зречення, звільнення, оновлення, відсікання, трансформації.

Додамо, що й місячне затемнення більше зачіпає нашу підсвідомість, емоції, то сонячне спрямоване зовнішню реалізацію, на подійний план.

Тому може бути багато приємних зустрічей і несподіваних знайомств. Протягом його треба встигнути вирішити справи, помиритися з близькими людьми, зробити правильні висновки.

Сонячне затемнення 4 грудня: що не можна робити

  • вступати у суперечки та конфлікти;
  • сідати за кермо у разі перевтоми;
  • стригти волосся;
  • розпочинати нові справи;
  • міняти роботу;
  • приймати алкоголь;
  • робити розкішні придбання;
  • ризикувати;
  • заводити нові знайомства;
  • вирушати у тривалі подорожі;
  • довгий час керувати транспортним засобом;
  • робити хірургічні операції;
  • переїжджати у новий будинок/місто/країну.

Сонячне затемнення 4 грудня: що потрібно робити

  • генеральне прибирання;
  • викиньте старі та непотрібні речі;
  • очистити простір;
  • відмовитися від шкідливих звичок;
  • більше відпочивати;
  • висипатися;
  • не переїдати;
  • уникати інтенсивних фізичних навантажень;
  • помедитувати у тиші;
  • прийняти теплу ванну;
  • вибачитися у людей, яких ви чимось образив;
  • позбутися боргів, які у вас нагромадилися.

Раніше ми писали про гороскоп для всіх знаків зодіаку під час сонячного затемнення.

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