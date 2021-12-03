Сонячне затемнення 4 грудня: що можна і категорично заборонено робити

Сонячне затемнення 4 грудня: що можна і категорично заборонено робити

4 грудня – день надпотужних енергій.

4 грудня відбудеться сонячне затемнення, молодик і вихід із коридору затемнень.

Сонячне затемнення 4 грудня: хто побачить

Повне сонячне затемнення відбудеться у знаку Стрільця. Воно буде найкоротшим і триватиме 1 хвилину 54 секунди. Побачити затемнення зможуть жителі Південної Австралії, Південної Америки, Африки, Атлантики, Індійського та Тихого океанів та Антарктиди.

Сонячне затемнення 4 грудня: езотерика

З погляду езотерики, цей день несприятливий для будь-яких важливих справ та починань. Астрологи вважають, що затемнення може спровокувати різні складності та проблеми, особливо фізичного та розумового характеру.

У той же час сонячне затемнення сприяє прояву різних прихованих внутрішніх ресурсів і це є сприятливим фактором духовної практики в цей час.

Створений у цей день намір, медитація та концентрація на ньому будуть мати значну силу, і формувати такий намір слід саме в контексті вищесказаного, тобто в контексті зречення, звільнення, оновлення, відсікання, трансформації.

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Додамо, що й місячне затемнення більше зачіпає нашу підсвідомість, емоції, то сонячне спрямоване зовнішню реалізацію, на подійний план.

Тому може бути багато приємних зустрічей і несподіваних знайомств. Протягом його треба встигнути вирішити справи, помиритися з близькими людьми, зробити правильні висновки.

Сонячне затемнення 4 грудня: що не можна робити

вступати у суперечки та конфлікти;

сідати за кермо у разі перевтоми;

стригти волосся;

розпочинати нові справи;

міняти роботу;

приймати алкоголь;

робити розкішні придбання;

ризикувати;

заводити нові знайомства;

вирушати у тривалі подорожі;

довгий час керувати транспортним засобом;

робити хірургічні операції;

переїжджати у новий будинок/місто/країну.

Сонячне затемнення 4 грудня: що потрібно робити

генеральне прибирання;

викиньте старі та непотрібні речі;

очистити простір;

відмовитися від шкідливих звичок;

більше відпочивати;

висипатися;

не переїдати;

уникати інтенсивних фізичних навантажень;

помедитувати у тиші;

прийняти теплу ванну;

вибачитися у людей, яких ви чимось образив;

позбутися боргів, які у вас нагромадилися.

Раніше ми писали про гороскоп для всіх знаків зодіаку під час сонячного затемнення.

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