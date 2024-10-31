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Спадний Місяць 18-31 жовтня 2024 року: психологічних маніфестацій

Спадний Місяць 18-31 жовтня 2024 року: психологічних маніфестацій

У цей період варто фокусуватися на відпусканні того, що більше не приносить радості, і створювати простір для нових можливостей та позитивних змін у житті. / Фото: ТСН.ua

Спадний Місяць з 18 по 31 жовтня 2024 року — це час для інтроспекції та самопізнання, коли особливо важливо звернути увагу на внутрішній стан і емоції.

Спадний Місяць — це час, коли енергія Місяця зменшується, що символізує відпускання, завершення та очищення. У період з 18 по 31 жовтня 2024 року цей етап можна використовувати для психологічних маніфестацій, які допоможуть вам відпустити те, що більше не служить вашому благу, і підготуватися до нових починань.

Ось кілька ідей для маніфестацій під час спадного Місяця:

  1. Відпускання старих образ та негативних емоцій:

    • Створіть список образ або ситуацій, які ви хочете відпустити. Під час медитації або ритуалу уявіть, як ці емоції залишають вас і зменшуються, як світло, що згасає.

  2. Очищення:

    • Використовуйте цей час для очищення свого простору — фізичного та емоційного. Викиньте непотрібні речі, проведіть генеральне прибирання або організуйте простір, щоб відчути легкість.

  3. Розгляд власних потреб:

    • Запишіть свої справжні бажання і потреби. Що вам потрібно, щоб почуватися краще? Це може бути відпочинок, допомога або змінений спосіб життя.

  4. Відновлення енергії:

    • Працюйте над своєю енергетикою. Займіться медитацією або дихальними практиками, щоб зняти напругу та наповнитися новими силами.

  5. Відпустіть старі звички:

    • Визначте звички, які заважають вам досягати мети, і почніть працювати над їх зміною. Це може бути пов'язано з харчуванням, способом життя або взаємостосунками.

  6. Планування нових починань:

    • Хоча спадний Місяць зазвичай не є часом для починань, це відмінний момент для планування та підготовки до нових цілей на зростальний Місяць. Визначте свої цілі і створіть план дій.

  7. Рефлексія:

    • Зробіть самоаналіз: що вдалося досягти за останній місяць? Що можна поліпшити? Використайте цей період для усвідомлення та вивчення свого внутрішнього світу.

Використовуючи ці психологічні маніфестації, ви зможете ефективно впоратися з емоціями, зосередитися на очищенні та підготувати себе до нових починань у наступні цикли.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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