Спадний Місяць 18-31 жовтня 2024 року: що категорично заборонено робити

Цей період добре підходить для внутрішньої роботи над собою, медитацій та глибоких роздумів, оскільки він сприяє очищенню від накопиченого стресу і тривог.

У період спадного Місяця, з 18 до 31 жовтня 2024 року, існують певні речі, які не рекомендується робити з погляду езотерики:

Не варто починати нові проєкти або справи: у цю фазу Місяця енергія спрямована на завершення і відпускання, тому нові починання можуть не мати належного розвитку або підтримки. Краще перенести нові починання на час, коли Місяць росте, особливо на період молодика. Уникати серйозних фінансових вкладень: спадний Місяць – не найкращий час для великих фінансових рішень, покупок або інвестицій, оскільки цей період пов'язаний з завершенням, а не збільшенням чи розширенням. Не починайте важливі стосунки або партнерства: нові знайомства чи ділові угоди в цей період можуть не мати міцного ґрунту для розвитку, тому варто уникати значних змін у стосунках або встановлення нових зв’язків. Утримайтеся від активних фізичних навантажень: організм потребує більше спокою та відновлення, тому в цей період важливо не перевантажувати себе та зосередитися на помірній фізичній активності, краще віддаючи перевагу відпочинку й оздоровчим практикам. Уникайте конфліктів і загострень у стосунках: у цей період легше звільнятися від емоційного багажу, тому краще не провокувати конфлікти чи з'ясування стосунків, а працювати над гармонізацією і відпусканням негативу.

Загалом, спадний Місяць – час для заспокоєння і відновлення, а не активних дій або великих змін.

Також читайте Спадний Місяць від 18 до 31 жовтня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.