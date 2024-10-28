Спадний Місяць 18-31 жовтня 2024 року: що варто зробити

Період спадного Місяця також сприяє переосмисленню особистих цілей та очищенню простору для нових можливостей, що з’являться в наступному місячному циклі.

Період спаду Місяця, який триватиме з 18 до 31 жовтня 2024 року, у езотериці має особливе значення як час для завершення, очищення та звільнення від усього непотрібного. Це фаза, яка сприяє внутрішньому очищенню, позбавленню від старих емоцій, незавершених справ та токсичних зв’язків.

Нижче наведено основні рекомендації, що можна зробити у цей період:

Очищення та звільнення: Спадний Місяць сприяє очищенню як фізичному, так і енергетичному. Зробіть генеральне прибирання вдома, позбудьтеся зайвих речей, старих документів і одягу. Це час для внутрішнього та зовнішнього очищення. Відмова від шкідливих звичок: у фазу спадного Місяця легше відмовитися від звичок, які заважають або шкодять здоров’ю, таких як паління, нездорове харчування чи негативні емоційні реакції. Це період для звільнення та початку оздоровлення. Завершення справ: якщо є незавершені справи, проєкти або стосунки, зараз чудовий час для їх завершення. Фаза спадного Місяця полегшує процес завершення, а також допомагає розставити крапки над "і" у ситуаціях, які потребують завершення. Робота над собою: медитація, самоаналіз і робота над внутрішніми конфліктами матимуть особливо сильний ефект. У цей час варто приділити увагу своєму емоційному здоров'ю, очищуючи думки та відпускаючи старі образи чи емоційні травми. Практики очищення енергії: езотерики радять використовувати цей період для очищення енергетичного простору. Можна провести обряд з використанням полину або шавлії для очищення дому від негативу. Також допоможе практика з сольовими ваннами чи обкурювання приміщень травами. Звільнення від негативу: Спадний Місяць підходить для відпускання всього негативного. Це можуть бути старі образи, страхи або непотрібні емоційні зв’язки. Важливо сфокусуватися на тому, що більше не служить добробуту і здоров’ю. Завершення стосунків: якщо є стосунки або зв’язки, які стали тягарем, у цей період буде легше відпустити їх, звільнитися від їхнього впливу та знайти внутрішній спокій.

Період спадного Місяця – це найкращий час, щоб попрощатися з минулим і підготувати ґрунт для нових починань, які можна буде планувати на новий Місяць у листопаді.

Пам'ятайте, що це загальні рекомендації, а кожна людина може мати власні ритуали або практики.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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