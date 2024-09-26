Спадний Місяць 19 вересня - 1 жовтня 2024 року: найпопулярніші забобони та прикмети

Спадний Місяць вважається часом, коли природа та енергії схиляються до завершення циклів, тому особливо важливо уникати зайвого поспіху або початку нових проєктів.

Період спадного Місяця з 19 вересня до 1 жовтня 2024 року має свої езотеричні особливості, які впливають на загальний енергетичний фон. У цей час енергія зменшується, що сприяє завершенню справ, очищенню, звільненню від непотрібного і підготовці до нового циклу. Зазвичай цей період асоціюється із внутрішньою роботою та медитаціями, спрямованими на гармонізацію та прощення.

Найпопулярніші забобони та прикмети цього періоду:

Не стрижіть волосся: вважається, що під час спадного Місяця волосся після стрижки відростає повільніше, тому для зміцнення шевелюри цей час вважається не найкращим. Не позичайте гроші: забобони кажуть, що гроші, позичені в цей період, можуть більше не повернутись, або можуть потягнути за собою фінансові втрати. Уникайте укладення важливих угод: прикмети вказують, що домовленості, укладені на спадний Місяць, можуть мати короткотривалу дію або призвести до небажаних наслідків. Не садіть рослини: вважається, що рослини, посаджені під час спадного Місяця, матимуть слабкий ріст і поганий урожай.

Ці забобони мають символічний характер і пов'язані з загальним енергетичним спадом, коли нові починання не отримують достатньої підтримки для розвитку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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