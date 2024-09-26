Спадний Місяць 19 вересня - 1 жовтня 2024 року: що категорично заборонено

Під час спадного Місяця енергії спрямовані на зменшення, тому важливо уникати надмірної активності та не ризикувати в справах, які вимагають тривалого розвитку.

Період спадного Місяця з 19 вересня до 1 жовтня 2024 року має свої особливості, зокрема, щодо того, що не варто робити з погляду езотерики:

Не починати нових проєктів чи справ: в цей час енергетичний потік зменшується, тому нові починання можуть не мати сили для реалізації. Це може призвести до швидкого згасання ентузіазму чи неуспішності проєкту. Не проводити ритуалів для залучення: спадний Місяць не сприяє залученню чогось нового в життя, особливо в питаннях кохання, фінансів чи кар’єри. Замість цього ритуали варто спрямовувати на звільнення та очищення. Уникати надмірних витрат: в цей період варто утриматись від великих покупок або фінансових інвестицій, оскільки енергетичний спад може призвести до невдалих або неефективних витрат. Не проводити важливих переговорів чи підписання угод: будь-які серйозні рішення, які потребують стійкої енергії та підтримки, краще відкласти до періоду після молодика.

Цей час краще використовувати для завершення та очищення, щоб не втратити сили та енергію, які знадобляться для майбутніх справ.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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