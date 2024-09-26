Спадний Місяць 19 вересня - 1 жовтня 2024 року: що означає цей період з погляду астрології, астрономії та езотерики

Спадний Місяць символізує завершення і підготовку до нового етапу, тому цей період сприяє внутрішньому очищенню та звільненню від старих енергій.

Період спадного Місяця з 19 вересня до 1 жовтня 2024 року має своє значення з погляду астрології, астрономії та езотерики.

З погляду астрології:

У цей час енергетичні потоки спрямовані на завершення, підсумки та очищення. Спадний Місяць символізує підготовку до нового циклу, тому це чудовий момент для аналізу досягнень, завершення справ, звільнення від зайвого як у фізичному, так і в емоційному плані. У багатьох знаках спадний Місяць може підкреслювати потребу у внутрішній роботі, переоцінці життєвих пріоритетів та відпущенні того, що більше не служить.

З погляду астрономії:

Спадний Місяць — це фаза, коли Місяць поступово зменшується після повні і досягає молодика. У цей час Місяць втрачає своє освітлення, і ми бачимо його дедалі меншою частиною. Це природний процес, який відбувається щомісяця і відображає зміну освітлення Місяця залежно від його положення відносно Сонця і Землі.

З погляду езотерики:

Езотерично спадний Місяць вважається періодом очищення, прощання з минулим та підготовки до нового початку. Це час для внутрішнього очищення, медитацій на відпущення, роботи з емоційними блоками та негативними ситуаціями. Особливо ефективно в цей період займатися духовними практиками, що допомагають звільнити місце для нових енергій та можливостей у житті після молодика.

Цей період спрямований на відновлення внутрішнього балансу і підготовку до нового циклу розвитку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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