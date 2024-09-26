Спадний Місяць 19 вересня - 1 жовтня 2024 року: що варто робити

У цей час корисно звернути увагу на усвідомлення своїх тіньових аспектів та працювати над гармонізацією внутрішнього світу.

Період спадного Місяця з 19 вересня до 1 жовтня 2024 року в езотериці асоціюється з завершенням процесів, очищенням і звільненням від непотрібного. Ось кілька рекомендацій щодо того, що варто робити в цей період:

Очищення і звільнення Це ідеальний час для позбавлення від старих речей, емоційного баласту або негативних звичок.

Можна провести ритуали очищення простору, наприклад, за допомогою шавлії або іншої ароматичної трави. Внутрішня робота Спадний Місяць сприяє самоаналізу та глибоким медитаціям. Відпускання старих образ, страхів і негативних емоцій є важливою практикою в цей період.

Ефективні медитації на прощення та відпущення того, що більше не служить на шляху особистого розвитку. Завершення незавершених справ Варто закінчити проєкти або роботу, яку відкладали. Це дозволить увійти в новий місячний цикл із чистим початком. Захист і охорона Спадний Місяць ідеально підходить для створення захисних амулетів або проведення ритуалів на захист. Можна використовувати рунічні формули чи створювати магічні талісмани. Оздоровлення Добре підходить для очищувальних дієт, практик детоксикації або фізичних вправ, спрямованих на відновлення тіла та розуму. Закладення намірів на майбутнє Хоча це не найкращий час для початку нових справ, можна планувати майбутнє, формулювати цілі, які можна буде втілити на новому місяці.

Період спадного Місяця підходить для внутрішньої трансформації та підготовки до нового початку з приходом молодика.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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