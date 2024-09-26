Спадний Місяць 19 вересня - 1 жовтня 2024 року: три ритуали і обряди, щоб позвабитися старого

Ритуали під час спадного Місяця допомагають позбутися старого, очищаючи як простір, так і внутрішній світ від негативної енергії.

Під час спадного Місяця з 19 вересня до 1 жовтня 2024 року можна виконати ритуали, які допоможуть позбутися старого і підготувати простір для нового. Ось три ефективні ритуали:

Ритуал спалення негативу Напишіть на аркуші паперу те, від чого хочете позбутися (старі звички, негативні емоції або ситуації). Під час спадного Місяця спаліть цей аркуш, візуалізуючи, як вогонь очищує вашу енергію та звільняє вас від того, що більше не потрібне. Попіл можна закопати або змити водою, щоб символічно відпустити минуле. Очищення простору сіллю Розсипте морську сіль у кутах кімнат або будинку, залишивши її на добу. Сіль поглине негативну енергію, яка накопичилась у вашому просторі. Наступного дня зберіть сіль і викиньте її за межами дому або змийте водою, символізуючи очищення й звільнення простору. Ритуал зі свічкою Візьміть білу або чорну свічку, запаліть її й під час полум’я уявляйте, як разом із вогнем згоряє все старе, непотрібне і негативне у вашому житті. Після цього свічку можна залишити догоріти або затушити, промовивши слова подяки за звільнення від зайвого.

Ці ритуали допоможуть звільнити простір і розум для нового етапу у житті після закінчення спадного Місяця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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