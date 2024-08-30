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Спадний Місяць 20 серпня - 2 вересня 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

Спадний Місяць 20 серпня - 2 вересня 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

Врешті-решт, цей період підготовлює нас до відновлення і нових можливостей, що прийдуть разом із наступним місячним циклом. / Фото: ТСН.ua

Це момент, коли ми можемо зосередитися на самоаналізі і очищенні, щоб відкрити місце для нових починань.

Період спадного Місяця — це час завершення і підбиття підсумків, коли Місяць сповільнює своє світло, і ми маємо можливість зосередитися на очищенні і відновленні. Це період, коли енергії сприяють розв’язанню старих зв'язків і відпусканню всього, що вже не служить нашому благу. Важливо використовувати цей час для внутрішньої рефлексії і підготовки до нового циклу. Спадний Місяць пропонує нам можливість завершити незавершені справи і звільнитися від старих обмежень.

Спадний Місяць - це час для завершення справ, очищення та підготовки до нових починань. Ось 10 езотеричних афірмацій, які можуть бути корисними під час цього періоду:

  1. "Я відпускаю все, що більше не служить моєму найвищому благу."

  2. "Я очищаю своє серце і розум від старих образ і страхів."

  3. "Я визнaю свою силу і здатність трансформувати своє життя."

  4. "Я приймаю завершення як частину мого особистого зростання і розвитку."

  5. "Я вдячний(на) за всі уроки, які я отримав(ла) і готовий(а) до нового початку."

  6. "Я дозволяю собі відпочити і відновитися, щоб бути готовим(ою) до нових можливостей."

  7. "Я звільняю своє життя від всього, що створює перешкоди на моєму шляху."

  8. "Я приймаю процес очищення як шлях до внутрішньої гармонії і спокою."

  9. "Я зосереджуюсь на позитивних змінах і готую себе до нових можливостей."

  10. "Я довіряю всесвіту і відкритий(а) для отримання нових можливостей і шляхів."

Ці афірмації можуть допомогти вам зосередитися на очищенні та підготовці до нових починань під час спадного Місяця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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