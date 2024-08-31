Спадний Місяць 20 серпня - 2 вересня 2024 року: популярні забобони та прикмети

Народні прикмети та забобони під час спадного Місяця акцентують увагу на важливості звільнення від старого і непотрібного, як у фізичному, так і в духовному плані.

У період спадного Місяця існує багато народних прикмет і забобонів, пов'язаних із цією фазою. Згідно з традиційними віруваннями, цей час сприятливий для певних дій і, водночас, містить застереження щодо інших. Ось кілька популярних прикмет і забобонів:

Очищення та звільнення: люди вірять, що під час спадного Місяця найкраще позбавлятися від непотрібних речей, робити прибирання та очищення будинку. Вважається, що все, що буде викинуто або прибрано в цей час, більше не повернеться і не завдасть шкоди. Стрижка волосся: вважається, що під час спадного Місяця краще не стригти волосся, оскільки воно ростиме повільніше. Однак для тих, хто хоче уповільнити ріст волосся або зміцнити його, цей період вважається сприятливим для стрижок. Фінансові дії: забобони свідчать, що не варто позичати гроші або брати в борг у цей період, оскільки це може призвести до фінансових труднощів або затримок у поверненні боргів. Магічні ритуали: у цей період часто проводять ритуали звільнення від негативної енергії, шкідливих звичок та токсичних відносин. Забобони кажуть, що ритуали очищення в цей час мають підвищену ефективність. Здоров'я: вважається, що під час спадного Місяця добре займатися лікуванням хронічних захворювань або починати програми детоксикації, оскільки організм легше віддає те, що зайве. Завершення справ: прикмети підказують, що цей період сприятливий для завершення будь-яких справ, закриття старих зобов’язань і проєктів, оскільки це допомагає підготуватися до нового циклу.

Ці прикмети відображають ідею про те, що спадний Місяць символізує уповільнення та розумну підготовку до нового етапу життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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