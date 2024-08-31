Спадний Місяць 20 серпня - 2 вересня 2024 року: що категорично не варто робити

У період спадного Місяця краще зосередитися на внутрішній роботі та обмірковуванні минулих рішень, уникаючи великих життєвих змін.

Період спадного Місяця, з 20 серпня по 2 вересня 2024 року, є часом, коли енергія поступово зменшується. Він символізує підготовку до закінчення циклу, тому багато речей краще відкласти до нового Місяця, щоб уникнути можливих труднощів і проблем. Цей період більше сприяє завершенню старих справ і внутрішній роботі, ніж активним зовнішнім діям. Ось кілька дій, які варто уникати:

Початок нових проєктів: не рекомендується починати нові справи, оскільки спадна фаза Місяця не сприяє активним починанням. Ваша енергія та ресурси можуть виявитися недостатніми для того, щоб забезпечити успішний старт. Підписання важливих угод: укладення контрактів або підписання документів у цей період може призвести до непередбачених обставин чи несприятливих умов. Краще відкласти такі дії до часу після молодика, коли енергія сприяє новим починанням. Великі фінансові операції: важливо уникати ризикованих інвестицій та великих покупок, оскільки спадний Місяць може негативно вплинути на ваші фінансові плани. Під час цієї фази краще погашати борги або аналізувати витрати, але не робити серйозних фінансових рішень. Початок нових стосунків або шлюбів: створення нових романтичних або партнерських відносин у цей період може бути складним, оскільки енергія не підтримує стабільність і розвиток. Шлюби та інші важливі стосунки, розпочаті у спадний Місяць, можуть потребувати більше зусиль для успішного розвитку. Велика фізична активність: хоча помірна фізична активність корисна завжди, надмірні навантаження або спортивні досягнення можуть виснажувати організм більше, ніж у період висхідного Місяця. Це може призвести до перевтоми або травм. Ризиковані медичні процедури: операції та інші серйозні медичні втручання краще проводити в інший час, оскільки в період спадного Місяця організм може повільніше відновлюватися. Планування подорожей: великі подорожі та експедиції, особливо ті, що вимагають багато енергії та організаційних ресурсів, краще відкласти, оскільки вони можуть не піти за планом або вимагати більше зусиль, ніж очікувалося.

Цей період краще використовувати для саморефлексії, очищення, відпускання минулого та підготовки до нового циклу після молодика.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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