Спадний Місяць 20 серпня - 2 вересня 2024 року: що варто зробити

У період спадного Місяця корисно зосередитися на внутрішньому очищенні та звільненні від старих патернів мислення, що більше не приносять користі.

У період спадного Місяця, з 20 серпня по 2 вересня 2024 року, енергетика схильна до уповільнення та завершення процесів. Це час, коли добре зосередитися на очищенні, позбавленні від зайвого та підведенні підсумків. Ось кілька рекомендацій:

Завершення проєктів: завершуйте старі проєкти, які були розпочаті раніше. Не варто починати нові ініціативи, але ідеально завершувати справи та підбивати підсумки. Очищення простору та організація: під час спадного Місяця корисно проводити генеральне прибирання, звільняти простір від старих речей, які більше не приносять користі, як фізично, так і емоційно. Детоксикація та очищення організму: добре в цей час практикувати дієти, очищення організму та детоксикаційні процедури, бо організм легше звільняється від токсинів і зайвого. Відпускання негативних емоцій: це чудовий час для медитацій і ритуалів прощання зі старими емоціями, образами чи страхами, які тягнуть вас назад. Самоаналіз і підбивання підсумків: сфокусуйтеся на самоаналізі, визначенні, що було успішним у попередні місяці, а що слід змінити. Плануйте стратегії на майбутнє, але не починайте реалізовувати нові плани до молодика. Догляд за здоров'ям: корисно займатися своїм здоров’ям, особливо лікуванням хронічних захворювань або профілактичними заходами, які сприяють зміцненню організму. Фінансове планування: у цей період можна переглядати бюджет, віддавати борги або займатися економією, але не рекомендується робити великі покупки або інвестиції.

Це гарний час для підведення риски під минулим і підготовки до нового циклу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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