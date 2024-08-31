Спадний Місяць 20 серпня - 2 вересня 2024 року: три медитації для знищення минулого

Спадний Місяць є ідеальним часом для внутрішньої роботи та саморефлексії, коли ми можемо переглянути своє минуле і звільнитися від старих емоційних вантажів.

У період спадного Місяця з 20 серпня по 2 вересня 2024 року медитації можуть бути потужним інструментом для очищення від минулого та звільнення від негативних енергій. Ось три медитації, які допоможуть вам позбутися старих обмежень і підготуватися до нового етапу життя:

Медитація на прощення: Як проводити: сядьте в зручну позу і закрийте очі. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, щоб розслабитися. Уявіть перед собою людину або ситуацію, з якою у вас залишилися образи чи непорозуміння. Відчуйте всі емоції, які викликає ця ситуація, і намагайтеся відпустити їх, промовляючи слова прощення або використовуючи візуалізацію, де ви і ця особа обіймаєтеся або разом покидаєте темряву. Залиште негативні емоції позаду і відчуйте легкість і свободу. Медитація на очищення енергетичного поля: Як проводити: ляжте або сядьте в зручному місці і закрийте очі. Уявіть, що ви знаходитеся під водоспадом світла або енергії, яка спускається з неба. Відчуйте, як ця світлова енергія очищає ваше тіло і енергетичне поле від всіх негативних енергій і токсинів. Уявляйте, як з вашого тіла виходять темні і важкі енергії, а світло заповнює вас, відновлюючи і очищаючи ваш внутрішній простір. Медитація на звільнення від старих патернів: Як проводити: сядьте з прямою спиною і закрийте очі. Сконцентруйтеся на диханні і уявіть, що кожен вдих приносить нову, позитивну енергію, а кожен видих забирає старі, обмежуючі думки і патерни. Візуалізуйте, як ви випускаєте ці старі патерни у вигляді чорного диму або уламків, які розсіюються в повітрі і зникають. Залиште своє поле чистим і готовим до нового, що принесе наступний місячний цикл.

Ці медитації допоможуть вам очистити свою енергетику, звільнитися від минулого та підготуватися до нових можливостей і позитивних змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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