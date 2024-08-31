Спадний Місяць 20 серпня - 2 вересня 2024 року: три обряди, щоб позбутися лихого

Спадний Місяць – це час, коли особливу увагу варто приділити звільненню від старих обмежень і негативних енергій, що накопичилися

У період спадного Місяця з 20 серпня по 2 вересня 2024 року особливо сприятливо займатися обрядом очищення та звільнення від негативних енергій. Ось три ефективні обряди, які допоможуть позбутися лихого та очистити своє життя:

Очищення простору з використанням обкурювання: Що потрібно : смола ладану, або фіміам або розмарин.

: смола ладану, або фіміам або розмарин. Як проводити: запаліть смолу або фіміам і дайте диму розповсюдитися по всіх кімнатах вашого дому. пройдіться по кожному куточку, концентруючись на негативних зонах або місцях, де ви відчуваєте затримку енергії. Слідкуйте за тим, щоб дим потрапляв у всі закутки, а вікна та двері були відкриті для того, щоб негативна енергія могла вийти з дому. Ритуал з очищення водою та сіллю: Що потрібно : чиста вода, морська сіль або сіль для очищення, миска.

: чиста вода, морська сіль або сіль для очищення, миска. Як проводити: наповніть миску водою і додайте в неї трохи морської солі або очищувальної солі. Потім занурте в цю воду руки або просто тримайте миску перед собою, уявляючи, як негативна енергія і лихо розчиняються у воді. Можна також використовувати воду з сіллю для обмивання частин тіла або для очищення простору шляхом розпилення. Обряди прощення та відпускання: Що потрібно : листки паперу, ручка, свічка.

: листки паперу, ручка, свічка. Як проводити: напишіть на листках паперу всі негативні емоції, образи та переживання, які ви хочете відпустити. Запаліть свічку та, по черзі спалюючи кожен листок, уявляйте, як ці негативні енергії зникають і відходять від вас. Завершіть обряд, подякувавши всесвіту за можливість звільнитися від усього, що вам більше не служить.

Ці обряди допоможуть вам очистити своє життя від негативних впливів і підготуватися до нових позитивних змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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