Спадний Місяць 2021: що дозволено і що категорично не потрібно робити

Спадний Місяць 2021: що дозволено і що категорично не потрібно робити

Потрібно робити генеральні прибирання при спадному Місяці

Період від повні до молодика називають спадним Місяцем. Перша половина цього періоду є найсприятливішим часом доробити незакінчені справи. Друга ж відводиться для аналізу та глибокого осмислення всього скоєного раніше. У цей час необхідно миритися і прощати, доробляти раніше заплановані відносини.

Спадний Місяць: що це

Коли Місяць "зменшується", він проходить через фази спадного Місяця, останньої чверті, старого Місяця і повертається до фази молодика. Поняття "старий Місяць" і "молодика" не взаємозамінні. "Старий Місяць" — це спадний півмісяць (зрештою стає не видимим неозброєним оком) до часу, коли Місяць вирівнюється з Сонцем і починає рости, і тоді ж знову стає новим.

Спадний Місяць: астрологія і езотерика

Стадію спадного Місяця – від повні до молодика – експерти називають фазою пасивної дії. Треба робити справи, можна сісти на дієту або виконати старі обіцянки. Народні прикмети вважають фазу зменшення оптимальним моментом для очищення від негативної енергії. У цей час слід викинути сміття, непотрібний мотлох і старі речі, позбутися пилу.

Спадний Місяць: що потрібно робити

позбавити своє життя від того, що вам заважає жити, від зайвого, чужого, шкідливого;

робити генеральні прибирання;

позбутися старих речей, меблів;

потрібно очищати тіло від шлаків.

Спадний Місяць: що категорично заборонено

говорити щось у гніві;

розпочинати нову справу чи проєкт;

починати ремонт;

робити великі та важливі покупки.

Спадний Місяць: ритуал позбавлення від поганого

Потрібно запалити свічку, взяти аркуш паперу та виписати на нього всі ті проблеми та неприємності, які ви бажаєте усунути. Це можуть бути звички, які вас руйнують нав'язливі стани, погані думки, тривоги та хвилювання. Аркуш паперу слід спалити, пам'ятаючи про пожежну безпеку.

Також читайте Містичний прогноз на січень 2022: що руни нам віщують

З попелом можна зробити по-різному: або змити його в унітазі, або забрати трохи далі від свого будинку. Його можна або закопати, або викинути у річку.

Читайте також:

Астрологічний прогноз Ігоря Нехаєва на 2022 рік