Спадний Місяць 22 липня - 3 серпня 2024 року: 10 найкращих езотеричних афірмацій

Це час для внутрішньої роботи, роздумів і інтроспекції.

Спадний Місяць — це фаза Місяця, яка настає після повного місяця і триває до молодика. У цей час місячний диск поступово зменшується, символізуючи завершення, зменшення та відпускання. Цей період вважається сприятливим для завершення проєктів, очищення простору та звільнення від непотрібних речей, думок і звичок.

Ось 10 найкращих езотеричних афірмацій для періоду спадного Місяця з 22 липня по 3 серпня 2024 року:

"Я відпускаю все, що більше не служить моєму найвищому добру." "Я очищую своє енергетичне поле від усіх негативних впливів." "Я слухаю своє внутрішнє керівництво і довіряю своїй інтуїції." "Я прощаю себе та інших, дозволяючи зціленню ввійти в моє життя." "Я відпускаю образи і обираю мир." "Я готуюся до нового початку з відкритим серцем." "Я звільняюся від негативної енергії та обмежуючих переконань." "Я захищений(а) і оточений(а) світлом." "Я відкритий(а) до отримання мудрості зсередини." "Я приймаю і люблю себе таким (такою), яким (якою) я є."

Ці афірмації можуть допомогти вам під час періоду спадного Місяця зосередитися на очищенні, відпусканні та підготовці до нового етапу у вашому житті.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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