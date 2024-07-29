Спадний Місяць 22 липня - 3 серпня 2024 року: 10 найкращих психологічних маніфестацій

Спадний Місяць є чудовим часом для внутрішньої роботи, роздумів і звільнення від всього, що більше не служить нашому добробуту.

Спадний Місяць — це фаза Місяця, яка починається після повного місяця і триває до молодика. У цей період місячний диск поступово зменшується, символізуючи завершення, відпускання та зменшення.

10 психологічних маніфестацій для Спадного Місяця з 22 липня по 3 серпня 2024 року:

"Я звільняюся від негативних думок і переконань." Під час спадного Місяця я відпускаю всі негативні думки та переконання, які обмежують мій ріст і розвиток. "Я прощаю себе за минулі помилки." Я приймаю свої помилки як частину свого досвіду і звільняюся від почуття провини, приймаючи себе з любов'ю. "Я відпускаю страхи, які стримують мене." Мої страхи більше не контролюють мене. Я звільняюся від них і відкриваюся до нових можливостей. "Я очищую своє життя від токсичних відносин." Я звільняю своє оточення від токсичних людей і ситуацій, дозволяючи в моєму житті бути тільки позитивним і підтримуючим зв'язкам. "Я приймаю зміни з відкритим серцем." Я готовий(а) до змін і відкритий(а) до нових можливостей, які приходять в моє життя. "Я відпускаю минуле, щоб зосередитися на майбутньому." Я звільняюся від минулих подій і концентруюся на створенні яскравого і успішного майбутнього. "Я звільняюся від стресу і напруги." Я дозволяю собі відпустити весь стрес і напругу, знаходячи внутрішній спокій і гармонію. "Я довіряю своєму внутрішньому керівництву." Я слухаю свою інтуїцію і довіряю своєму внутрішньому голосу, знаючи, що він веде мене до мого найвищого блага. "Я відкритий(а) до нових починань." Я готовий(а) до нових починань і приймаю всі можливості, які приходять до мене. "Я звільняю свій розум від негативних думок." Я очищую свій розум від всіх негативних думок і наповнюю його позитивом і світлом.

Ці маніфестації допоможуть вам ефективно використовувати енергії спадного Місяця для звільнення від всього, що більше не служить вам, і підготовки до нових можливостей та починань.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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