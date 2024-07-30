Спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на період спадного Місяця 22 липня-4 серпня 2024 року каже, що Левам буде важкувато, а Дівам треба мчати з усіх сил.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 22 липня-4 серпня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сонце"

Гарний знак. У стосунках дійте у тому ж дусі. Щодо роботи, то все має скластися якнайкраще.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Остерігайтеся втрат. У коханні, якби добре не було, не розслабляйтеся. У робочих питаннях можливі дражливі моменти.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте сумлінно і всесвіт вам віддячить. У коханні дійте натхнення. Щодо роботи, то доведеться напружитися.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Імператор"

Ви — дуже сильні. У любові проявіть міцність характеру. Щодо робочих питань, то ви зі всім справитеся.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде так важко, що вам здаватиметеся, що ви не можете встати. У коханні можливі виклики. А на роботі варто замислитися над завершенням кар’єри у цій сфері.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Мчіть зі всього духу. У стосунках проявіть інтелектуальну складову. Щодо роботи, то продемонструйте свій розум.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Закохані"

Час будувати мости. Пам’ятайте, що в любові ви не лише закохані, але й друзі. Щодо роботи, то шукайте однодумців.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Потрібно прориватися вперед. У любові дійте злагоджено. Щодо роботи, то варто співпрацювати з друзями.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король жезлів"

Ви — дуже сильні. У коханні продемонструйте вашу надійність. Щодо кар’єрних питань, то варто скористатися порадою мудрого чоловіка.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, але не хочете "роззути очі". У стосунках можете бути боляче. Щодо кар’єри, то варто замислитися над зміною пріоритетів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У стосунках комплекси стануть більш видимими. На роботі — можливі проблеми.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Повішений"

Світ змінюється. У любові змінюється ситуація. Щодо роботи — треба перевернути все догори дриґом.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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