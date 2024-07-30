Спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року: популярні прикмети та забобони

Спадний місяць часто асоціюється з періодом інтроспекції та духовного очищення, коли люди замислюються про свої досягнення і планують майбутнє.

Спадний місяць 22 липня-4 серпня 2024 року або "старий місяць" – це період, коли Місяць зменшується від повного місяця до нового місяця. У різних культурах існує багато забобонів та прикмет, пов'язаних з цим часом.

Ось кілька популярних прикмет і забобонів, пов'язаних зі спадним місяцем:

Час для очищення та завершення: багато людей вважають спадний місяць найкращим часом для очищення будинку, завершення старих справ і позбавлення від непотрібних речей. Стрижка волосся: є прикмета, що підстригання волосся під час спадного місяця допомагає зробити його більш густим і здоровим. Посадка рослин: деякі люди вірять, що під час спадного місяця краще висаджувати коренеплоди та рослини, які мають розвивати кореневу систему. Магічні ритуали: вважається, що ритуали на позбавлення від негативу та очищення є більш ефективними під час спадного місяця. Операції та лікування: вважається, що під час спадного місяця організм легше переносить операції та швидше відновлюється після них. Фінансові справи: деякі люди вважають, що під час спадного місяця не варто починати нові фінансові проєкти або робити великі покупки, оскільки це може призвести до фінансових труднощів.

Ці прикмети і забобони можуть відрізнятися залежно від культури та особистих переконань людей.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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