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Спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року: що не варто робити

Спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року: що не варто робити

Це час для роздумів і самоаналізу, коли можна проаналізувати минулі події, відпустити те, що більше не служить, і підготуватися до нового початку / Фото: ТСН.ua

Спадний місяць — це період, коли Місяць поступово зменшує свою видиму площу на небі, і це асоціюється з часом завершення і очищення.

Спадний місяць в езотериці часто асоціюється з періодом очищення і завершення.

Ось детальніший погляд на те, що не рекомендується робити під час спадного місяця з погляду езотерики:

  1. Розпочинати нові проєкти:

    • Спадний місяць вважається періодом, коли енергія втрачає свою активність і починає знижуватися. Це не найкращий час для початку нових справ або проєктів, оскільки енергії може бути недостатньо для досягнення успіху. Замість цього, краще зосередитися на завершенні розпочатих завдань і очищенні.

  2. Займатися великими фінансовими витратами:

    • Цей період не є найсприятливішим для великих фінансових угод, покупок або інвестицій. Вважається, що гроші можуть витікати або виникнути непередбачені витрати. Краще зберігати свої фінанси і переглянути бюджет.

  3. Важливі переговори та угоди:

    • Розпочинати або завершувати важливі переговори і угоди може бути ризиковано. Неправильні рішення або непорозуміння можуть привести до негативних наслідків. Найкраще зберегти ці питання на більш сприятливий період.

  4. Фізичні навантаження:

    • Оскільки спадний місяць асоціюється з відновленням і сповільненням, надмірні фізичні навантаження можуть бути виснажливими. Це час для відпочинку і підтримання гарного самопочуття, тому варто уникати інтенсивних тренувань і важких фізичних робіт.

  5. Емоційні конфлікти:

    • Під час спадного місяця можна відчути більше емоційної чутливості або напруги. Це не найкращий час для вирішення конфліктів або обговорення складних тем, оскільки це може призвести до ще більшого стресу і непорозумінь. Краще витратити цей час на внутрішню роботу, медитацію і саморефлексію.

  6. Зміни у особистому житті:

    • Зміни у стосунках або прийняття важливих рішень у особистому житті можуть бути проблематичними. Це час, коли краще зосередитися на стабілізації та завершенні невирішених питань, ніж на початку нових етапів у стосунках.

  7. Прийняття великих рішень:

    • Спробуйте уникати прийняття важливих рішень, які можуть суттєво вплинути на ваше життя, таких як зміна роботи або місця проживання. Найкраще зберігати ці питання для більш активного і позитивного періоду.

Пам’ятайте, що спадний місяць — це час для завершення, очищення і підготовки до нового циклу, тому варто використовувати цей період для роботи над собою і для того, щоб підготуватися до нових можливостей, які настануть із наступним місячним циклом.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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