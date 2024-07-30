Спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року: що означає цей період з погляду езотерики та астрології

Під час спадного місяця багато людей відчувають зниження енергії і настрій до роздумів та самопізнання.

З астрономічної точки зору, спадний місяць – це фаза місячного циклу, що триває від повного місяця до нового місяця. У цей період видима частина місячного диска поступово зменшується, поки не зникне зовсім. Спадний місяць охоплює останні дві фази місяця – останню чверть і молодий місяць. Це частина регулярного циклу, який повторюється приблизно кожні 29,5 днів.

Спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року: астрологія

У астрології спадний місяць вважається періодом зниження енергії та інтроспекції. Це час для завершення проєктів, рефлексії, аналізу та позбавлення від усього зайвого. Астрологи рекомендують використовувати цей час для завершення незакінчених справ, очищення свого простору та звільнення від шкідливих звичок.

Спадний Місяць 22 липня-4 серпня 2024 року: езотерика

З точки зору езотерики, спадний місяць символізує процес відпускання та трансформації. Вважається, що це сприятливий час для проведення ритуалів на очищення, позбавлення від негативної енергії та старих емоційних травм. Езотерики також вважають, що цей період підходить для медитацій та самопізнання, адже енергія місяця сприяє глибокому внутрішньому роздуму.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

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